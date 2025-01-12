Баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» одержала пятую победу подряд в Высшей лиге

Спортсменки из Челябинска выиграли два матча в гостях у пензенской «Юности» — 74:65 и 79:72

Челябинская женская баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» успешно начала новый год в Высшей лиге чемпионата России. Подопечные Евгения Рыжкова в гостях дважды обыграли пензенскую «Юность» и таким образом одержали в турнире пять побед подряд. Челябинский клуб закрепился на третьей строчке в таблице чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соперниц из Пензы недооценивать было нельзя. Коллектив в «Юности» подобрался разношерстный, в нем собрались как опытные игроки, так и перспективные и талантливые баскетболистки. Не случайно, по итогам первого круга чемпионата в Высшей лиге команда занимает высокую 5-ю позицию. Да и в Челябинске девушки из Пензы смогли выиграть один из матчей. Поэтому у спортсменок из «Славянки-ЧКПЗ» проблем с настроем и мотивацией на игры с «Юностью» не могло быть в принципе.

В первом поединке «Славянка-ЧКПЗ» полностью контролировала ход игры. Уже в самом начале поединка девушкам из Челябинска удалось вырваться вперед и до ухода на большой перерыв они только увеличивали преимущество в счете. 44:30 — так завершась первая половина игры. При этом порадовал процент реализации бросков игроков «Славянки-ЧКПЗ» со средней дистанции: 50% (21/42) — очень даже неплохо. Выиграли наши девушки и игру за подбор: 23-17.

А вот вторую половину игры лучше уже провели баскетболистки из Пензы. Медленно и верно им удавалось сокращать разрыв в счете. Но стоило им приблизиться вплотную, как челябинки тут же восстанавливали комфортное для них преимущество.

Впрочем, игра держала в напряжении практически до самого конца поединка. И лишь за 2-3 минуты до финальной сирены стало ясно, что хозяйкам площадки не хватит времени (или мастерства?) для того, чтобы спасти матч. 65:74 — не самая убедительная по счету, но в целом уверенная победа «Славянки-ЧКПЗ».

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

11 января. «Юность» (Пенза) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 65:74 (11:25, 19:22, 16:13, 19:14).

«Юность»: Андрюшкина (15), Сизякова (11), Егорова (9), Стефановская (9), Дорофеева (7), Похмельнова (4), Бойкова (4), Кривошеина (3), Енидорцева (2), Кислюнина (1), Фролова, Темникова.

«Славянка-ЧКПЗ»: Харчикова (16), Сафонова (12), Ситникова (12), Довнар (11), Зеленцова (10), Пронкина (6), Васильева (4), Строева (3), Огородник, Варакина.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Мария Харчикова («Славянка-ЧКПЗ»)

Провела, пожалуй, свой лучший матч в сезоне. Стала самым результативным игроком, набрав 16 очков. Успевала помогать команде в обороне, сделала 7 подборов.

Дарья Андрюшкина («Юность»)

Очень часто брала игру на себя, каждая четвертая атака «Юности» завершалась броском этой баскетболистки. Если бы чаще попадала в кольцо — цены бы не было.

Влада Сафонова («Славянка-ЧКПЗ»)

Хорошо вошла в игру со скамейки. Провела не так много времени на площадке (менее 18 минут), но успела набрать 12 очков.

Совершенно в другом ключе прошел повторный поединок команд, который состоялся на следующий день. Сегодня, 12 января, челябинки вновь победили, причем примерно с одинаковой разницей в счете. Но им пришлось приложить максимум усилий, чтобы выиграть поединок.

В первых двух периодах на площадке шла абсолютно равная игра, с равными шансами на успех. Она завершилась со счетом 31:32. Лучший игрок предыдущего матча Мария Харчикова на этот раз ушла в тень, набрав лишь 2 очка. Зато добавили в игре Анна Ситникова и Ксения Васильева. Во многом благодаря им «Славянка-ЧКПЗ» ушла на большой перерыв с минимальным перевесом в счете.

Сохранялось равновесие и в первую 5-минутку третьей четверти, а затем челябинки провели пару хороших результативных атак и ушли в отрыв. К этому моменту оба клуба нахватали по пять командных фолов. Каждое нарушение правил каралось судьями штрафными бросками. В такой игре преуспели «славянки», которые сделали «+10» перед заключительным периодом — 47:57.

Надо отдать должное девушкам из Пензы, они отчаянно сопротивлялись. И их погоня едва не увенчалась успехом. Но в нужный момент попала «трешку» Ксения Васильева, которая и сняла все вопросы о победителе.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

12 января. «Юность» (Пенза) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 72:79 (14:12, 17:20, 16:25, 25:22).

«Юность»: Андрюшкина (18), Фролова (14), Дорофеева (12), Сизякова (7), Стефановская (6), Кривошеина (5), Бойкова (4), Егорова (4), Похмельнова (2).

«Славянка-ЧКПЗ»: Васильева (21), Харчикова (13), Ситникова (11), Огородник (9), Довнар (6), Строева (6), Сафонова (6), Зеленцова (5), Варакина (2), Пронкина.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ксения Васильева («Славянка-ЧКПЗ»)

Стала самым результативным игроком матча, при этом добавляла по ходу поединка, особенно здорово провела концовку встречи. По сути, решила исход матча.

Дарья Андрюшкина («Юность»)

Билась как лев в составе пензенской команды. Снова стала лучшей в «Юности» по набору очков (18) и подборов (8).

Мария Харчикова («Славянка-ЧКПЗ»)

Не лучшим образом провела первую половину матча, набрав лишь 2 очка. Но затем «включилась» в игру, особенно хорошо действовала в третьей четверти.

«Славянка-ЧКПЗ» одержала пятую победу подряд. Челябинки еще прочнее закрепились на третьем месте в Высшей лиге. Следующие матчи они проведут 15 и 16 января в Оренбурге с «Надеждой-2».

Фото: пресс-служба БК «Юность» (Пенза).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом ИА «Первое областное».