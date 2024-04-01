Баскетбольный клуб «Металлург» уверенно победил в первом матче плей-офф Высшей лиги

Магнитогорская команда выиграла в гостях у «Чебоксарских Ястребов» со счетом 87:76

Сегодня, 1 апреля, стартовали полуфинальные матчи серии плей-офф в баскетбольной Высшей лиге чемпионата России. Магнитогорский «Металлург» в гостевом поединке одержал уверенную победу над «Чебоксарскими Ястребами» со счетом 87:76. В ответном матче для выхода в финал турнира южноуральцам достаточно не проиграть с разницей в более 10 очков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Исход противостояния в плей-офф Высшей лиги складывается из результатов двух матчей — дома и на выезде. Поэтому и в битве «Чебоксарские Ястребы» vs «Металлург» важен был каждый из поединков. Южноуральцам, ставящие перед собой задачу победу в турнире, необходимо было постараться выиграть в гостях убедительно, чтобы не искушать судьбу перед ответным поединком в Магнитогорске.

С этой задачей подопечные Максима Синельникова благополучно справились. Хотя в первом периоде хозяева навязали достойную борьбу соперника. Важные события в матче произошли во втором отрезке игры. В его середине магнитогорцам удалось мощно спуртовать и создать себе комфортное преимущество в счете. И хотя «ястребы» чуть сократили разрыв в концовке, все же 32:41 после первой половины игры — весьма хороший результат для «металлургов».

Удивительно, но характер игры в корне изменился в третьем периоде. Еще в товарищеском матче с «Челбаскетом» наставник «металлургов» жаловался на то, что его подопечные физически подсели. Но то был матч с клубом Суперлиги, а провал в игре с равным по классом соперником стал неожиданным. «Ястребы» значительно прибавили, и магнитогорцы дрогнули. Хозяева площадки выровняли положение перед заключительным периодом — 58:58.

Впрочем, гости взяли себя в руки и концовку провели на своем привычном высоком уровне. Победитель регулярного чемпионата за 5 минут совершил рывок 15:4. «Металлург» довел дело до победы — 87:76.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Плей-офф.

1 апреля. «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары) — «Металлург» (Магнитогорск) — 76:87 (16:22, 16:19, 26:17, 18:29).

«Металлург»: Скрынник (18), Сарафанкин (14), Венников (13), Иванов (12), Фещенко (11), Куликов (8), Харитонов (6), Колбин (5), Погонин.

Ответный поединок состоится в Магнитогорске 7 апреля. По итогам двухматчевого противостояния победитель сыграет в финале плей-офф Высшей лиги.