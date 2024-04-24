Баскетболист «Металлурга» Григорий Скрынник признан лучшим игроком Высшей лиги

Разыгрывающий магнитогорского клуба получил титул MVP турнира

Российская федерация баскетбола определила лучших игроков финального раунда чемпионата России в Высшей лиге. Титул MVP турнира завоевал разыгрывающий магнитогорского клуба «Металлург» Георгий Скрынник. Директорат лиги принял во внимание его роль в победе южноуральцев в финале Высшей лиги, сообщает пресс-служба РФБ.

«Во всех четырех матчах плей-офф он оказался самым результативным в составе своей команды, причем был невероятно стабилен: в каждом набирал по 18 очков! А в двух играх финальной серии реализовал 9 двухочковых из 15, 2 трехочковых из 4 и все 12 штрафных», — объясняет свое решение РФБ.

В символическую пятерку финального раунда чемпионата России в Высшей лиге также вошли: Сергей Харитонов («Металлург» Магнитогорск), Максим Числов и Артем Кочергин (оба — «Динамо» Грозный), Евгений Новоселов и Антон Богдан (оба — «Чебоксарские ястребы»).

Напомним, баскетбольный клуб «Металлург» накануне завоевал титул чемпионов Высшей лиги. В финале турнира магнитогорцы по итогам двух матчей выиграли у грозненского «Динамо» — 77:75 и 80:72. Поздравил команду, тренерский штаб и руководство клуба с достижением губернатор Челябинской области Алексей Текслер.