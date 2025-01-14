Баскетбольный клуб «Металлург-Челбаскет» сотворил сенсацию в Высшей лиге

Южноуральская команда выиграла матч у одного из фаворитов турнира «ЦСП-Химки»

Неожиданный результат показал дебютант баскетбольной Высшей лиги «Металлург-Челбаскет» из Челябинской области. В одном из матчей он разгромил одного из фаворитов турнира «ЦСП-Химки» на его же площадке со счетом 100:78. Во втором поединке, прошедшем сегодня, 14 января, подмосковная команда взяла реванш у южноуральцев — 83:80, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Металлург-Челбаскет» дебютировал в Высшей лиге как раз матчем с «ЦСП-Химки». В первом матче, прошедшем 13 октября 2024 года в Магнитогорске, наша команда сотворила сенсацию, выиграв у подмосковного клуба со счетом 93:92. Правда, на следующий день южноуральцы уступили (75:94), но заставили обратить на себя внимание.

Впрочем, дальше у команды Челябинской области не складывались. Она опустилась на предпоследнюю строчку в турнирной таблице, в то время как подмосковный клуб продолжал идти в группе лидеров. Разумеется, именно он был фаворитом в домашних поединках с южноуральцами.

Но что-то пошло не по плану химчан. И «виноваты» в этом в первую очередь баскетболисты клуба «Металлург-Челбаскет». Они с первых минут захватили инициативой и преимущество в счете с каждой атакой продолжало расти. В итоге 32:47 после первой половины игры.

Лидером атак южноуральцев стал Артем Степанцов, набравший 14 очков. Но здорово проявила себя вся команда. Баллы за результативность набрали все заявленные на матч 12 игроков — редкий случай в современном баскетболе. При этом у южноуральцев оказался хороший процент попадания с игры — 56,3% (18/32), у соперника аналогичный показатель составлял 40,0%.

После перерыва «Металлург-Челбаскет» еще больше упрочил преимущество. Подопечные Владимира Емельянова выдали мощный стартовый отрезок (11:0) и счет стал неприличным — 32:58. Стало очевидным, что химчане уже не смогут рассчитывать на успех. Они хоть и чуть сократили разрыв в счете, матч было уже не спасти. В итоге — 78:100 в пользу южноуральской команды.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины.

13 января. «ЦСП-Химки» (Московская область) — «Металлург-Челбаскет» (Челябинская область) — 78:100 (15:21, 17:26, 28:31, 18:22).

«ЦСП-Химки»: Савицкий (20), Семенов (17), Мочалов (10), Еремин (9), Красильщиков (9), Дорошевич (5), Наумов (4), Варнаков (4), Потежный, Студеникин.

«Металлург-Челбаскет»: Степанцов (20), Перцев (16), Архипов (10), Чехлань (10), Крюков (7), Павленко (7), Пуйда (7), Юрков (6), Епанов (5), Гудыма (5), Грабарев (5), Колбин (2).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Артем Степанцов («Металлург-Челбаскет»)

Мощно и результативно провел первую половину матча, в которой набрал 14 очков. После перерыва был уже не так активен, но «свою» двадцатку выбил. Его КПИ — 28 баллов, достойно!

Никита Перцев («Металлург-Челбаскет»)

Добавлял в игре по ходу матча, ударно сыграл во второй его половине. По традиции, напомнил о себе классным исполнением трешек. У него 4 точных попадания из 6 с дальней дистанции.

Виталий Савицкий («ЦСП-Химки»)

Лучший в составе подмосковного клуба. Набрал 20 очков, хотя 50%-ная реализация бросков — не самый лучший показатель для игрока его амплуа.

Повторная игра прошла на следующий день прошла уже совсем по другому сценарию. Правда, в самом начале встречи не прошло и минуты, как тренер хозяев вынужден был взять тайм-аут. Хотя химчане за это время даже не успели бросить по кольцу. Зато потеряли в безобидной ситуации мяч и дали дважды без препятствий нанести броски соперникам. 0:5 в самом дебюте.

«ЦСП-Химки» взяли себя в руки, провели несколько результативных атак, четче сыграли в обороне и сделали 13:8 к экватору первого периода. Теперь уже тренерскому штабу гостей нужно было срочно вносить коррективы в игру своих подопечных. Это также принесло желаемый результат — 17:15 в пользу клуба «Металлурга-Челбаскет» по итогам стартового периода.

С преимуществом химчан прошла вторая четверть. В ней подмосковная команда забивала мячи на любой вкус — в быстрых прорывах, после бросков со средней и дальней дистанции, в позиционных атаках... Это позволило им уйти на большой перерыв с комфортным преимуществом в счете 47:38.

Сохранили они его и после третьего периода, а в четвертом южноуральцы предприняли успешную попытку догнать оппонентов. За 7 минут до финальной сирены Никита Перцев забил фирменную «трешку» и сделал счет 69:68 в пользу «Металлурга-Челбаскета». И все концовку поединка выиграли хозяева площадки. В итоге 83:78 — «ЦСП-Химки» взяли-таки реванш за поражение в предыдущем матче.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины.

14 января. «ЦСП-Химки» (Московская область) — «Металлург-Челбаскет» (Челябинская область) — 83:80 (15:17, 32:21, 17:18, 19:24).

«ЦСП-Химки»: Савицкий (26), Бовдуй (13), Мочалов (10), Дорошевич (9), Красильщиков (9), Семенов (6), Еремин (5), Потежный (5), Варнаков, Студеникин.

«Металлург-Челбаскет»: Степанцов (25), Перцев (17), Чехлань (13), Колбин (8), Грабарев (8), Пуйда (4), Епанов (3), Архипов (2), Крюков, Юрков, Гудыма, Ирков.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Виталий Савицкий («ЦСП-Химки»)

Разыгрывающий подмосковного клуба был сегодня неудержим. Он — самый результативный игрок матча (26 очков), и еще у него самый высокий КПИ (аж 33 балла)!

Артем Степанцов («Металлург-Челбаскет»)

Как и во вчерашнем матче был лидером атак южноуральского клуба. Сегодня сыграл еще лучше: 25 очков, 7/9 реализации бросков с игры, 7 подборов и 33 балла КПИ — шикарная статистика!

Никита Перцев («Металлург-Челбаскет»)

Еще один заметный персонаж южноуральской команды. Снова был в центре внимания, набрал 17 очков.

«Металлург-Челбаскет» достойно сыграл с топовым соперником в Высшей лиге, забрав у него одну победу. Впереди южноуральцев ждут еще два непростых гостевых поединка — 17 и 18 января им предстоит сыграть с «Чебоксарскими Ястребами».

Фото: пресс-служба БК «Металлург-Челбаскет».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом ИА «Первое областное».