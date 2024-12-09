Баскетбольные «Слоны» растоптали команду «Металлург-Челбаскет» в Высшей лиге

Южноуральский клуб потерпел разгромное поражение от соперников из Ставрополя — 83:54

Мужской баскетбольный клуб «Металлург-Челбаскет» с разгромным счетом уступил в гостях команде «Южный Слон». Не самый сильный в Высшей лиге коллектив из Ставрополя оказался на голову сильнее клубу из Челябинской области. Хозяева площадки одержали уверенную победу со счетом 83:54, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В последний раз «Металлург-Челбаскет» выходил на площадку больше трех недель назад. Большой перерыв и отсутствие игровой практики мог отразиться на действиях ребят. Кроме того, за это время произошли и кадровые перестановки в составе. Главная потеря — ушел на повышение в основную команду из Магнитогорска Артем Степанцов. Он играл важнейшую роль в клубе «Металлург-Челбаскет» в стартовом отрезке чемпионата Высшей лиги. В то же время не был заявлен на матч и новобранец команды, перешедший из «Челбаскета» Алексей Смолин. Пропускал матч из-за травмы Никита Перцев...

В первом периоде игра обеих команд была излишне сумбурной, с большим количеством брака в атаке. Баскетболисты часто бросали, много не попадали. Южноуральский клуб уступал соперникам в росте, поэтому и проигрывал игру на подборе. В одной позиционной атаке хозяева умудрились выиграть 6 подборов подряд, причем на чужом щите — редкий случай для баскетбола. Тем не менее, гости концовку четверти провели неплохо, сократив отставание в счете до минимума — 14:15.

Затем последовал необъяснимый спад — почти 6 минут игроки «Металлурга-Челбаскета» не могли нанести точный бросок в кольцо соперника. За это время «слоны» совершили рывок 9:0 и создали себе небольшое преимущество в счете. За 10 минут игры южноуральцы смогли-таки три раза точно попасть, набрав лишь 7 очков. Со счетом 31:22 команды ушли на большой перерыв.

Увы, выводы за 15 минут отдыха баскетболисты «Металлурга-Челбаскета» не извлекли. В третьей четверти хозяева площадки уверенной поступью продолжали «топтать» соперника, увеличивая отрыв в счете. У южноуральцев напрочь пропала командная игра, летели мимо цели большинство бросков. К середине периода «Южный Слон» вел в счете уже +20 очков.

Перед заключительным периодом на табло горели 66:39. Такое преимущество в современном баскетболе отыграть очень сложно. Стало ясно, что заключительный период для обеих команд превратится в формальность. Хозяева без проблем довели матч до победы, при этом главный тренер ставропольцев дал возможность получить игровую практику ближайшему резерву команды.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины.

9 декабря. «Южный Слон» (Ставрополь) — «Металлург-Челбаскет» (Челябинская область) — 83:54 (15:14, 17:7, 34:18, 17:15).

«Южный Слон»: Фетисов (18), Антонюк (11), Билый (10), Воробьев (7), Погонин (6), Романенко (6), Сулейманов (6), Таранцов (5), Маркушев (5), Кузьменко (4), Иванов (3), Смирнов (2).

«Металлург-Челбаскет»: Чехлань (16), Колбин (8), Пуйда (8), Крюков (8), Юрков (6), Гудыма (5), Хоменко (2), Архипов (1), Павленко, Грабарев, Епанов.

Завтра команды проведут повторный поединок. «Металлург-Челбаскет» должен значительно добавить в игре, чтобы взять реванш. Но, судя по тому, что мы видели сегодня верится в это с трудом...