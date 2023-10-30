Баскетбольный клуб «Металлург» выбыл из розыгрыша Кубка России

В 1/16 финала магнитогорцы по итогам двух матчей уступили команде «Университет-Югра»

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» не смогли удержать преимущество, которое добыли в домашнем матче 1/16 финала Кубка России. В ответной гостевой игре с «Университетом-Югрой» южноуральцы уступили со счетом 60:121 и выбыли из турнира. Магнитогорцы теперь могут целиком и полностью сосредоточить свои силы на успешном выступлении в Высшей лиге чемпионата России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В поединке, прошедшем в Магнитогорске 10 октября, хозяева площадки преподнесли приятный сюрприз своим болельщикам. «Металлург», выступающий в Высшей лиге, не только сумел оказать сопротивление клубу Суперлиги, но и выиграть матч со счетом 101:92. Причем, южноуральцы могли и должны были побеждать с еще более комфортным преимуществом, однако в концовке игры из-за перебора фолов лишились «больших» игроков. Этой ситуацией югорчане воспользовались, сократив отставание. Ответный матч в Сургуте должен был определить победителя в этом двухматчевом противостоянии.

В первом периоде хозяева сразу взяли быка за рога. То есть максимально быстро постарались расставить все точки над «i». За 8 минут игры «Университет-Югра» уже создал нужный задел в «+10» очков. Главным образом преимущество такое было достигнуто за счет очень цепких и надежных действий сибиряков в обороне. Хозяева площадки предельно плотно играли, встречая соперников уже на чужой половине поля. Баскетболистам «Металлурга» понадобилось некоторое время для того, чтобы привыкнуть к такой игре. 28:17 — более чем уверенное преимущество югорчан по итогам стартового отрезка матча.

Дальше — больше! После небольшого перерыва игроки «Университет-Югра» продолжили начатое. За двухминутный отрезок они выдали отрезок 10:0, а счет стал неприличным 38:17. Он продолжал расти с геометрической прогрессией и страшно было подумать: какое разгромное поражение может ждать южноуральцев по истечении 40 минут игры. Впрочем, в конце четверти «Металлургу» удалось-таки немного наладить игру в атаке. 55:33 после первой половины игры.

После перерыва магнитогорцы старались как могли оказывать сопротивление превосходящему в классе противнику. И в целом, продолжали оставаться в игре, сохраняя теоретические шансы на то, чтобы по итогам двух матчей выйти победителями в противостоянии. Но вот с практической точки зрения сделать это было очень сложно. «Университет-Югра» на классе победил соперника, не затратив для этого сверхусилий. И доказал, что поражение в Магнитке было не более чем случайностью.

Баскетбол. Кубок России. 1/16 финала. Мужчины.

30 октября. «Университет-Югра» (Сургут) — «Металлург» (Магнитогорск) — 121:60 (28:17, 27:16, 30:16, 36:11).

«Университет-Югра»: Салмин (21), Буланов (16), Писарчук (15), Будин (13), Баринов (13), Карванен (12), Токарев (10), Самсонов (8), Суворов (5), Зубарев (4), Мартынов (2), Карпеко (2).

«Металлург»: Харитонов (14), Куликов (8), Борисюк (7), Фещенко (6), Иванов (5), Колбин (5), Венников (5), Гудыма (5), Сарафанкин (3), Пуйда (2).

Первый матч: 91:102.

Впрочем, не будем слишком строги к подопечным Максима Синельникова. Уже сам факт того, что «Металлург» запрыгнул так высоко в турнирной сетке Кубка России — несомненное достижение для скромного по составу клуба. И ведь смогли ребята дать бой (пусть и в одном матче) команде Суперлиги! Зато южноуральцы смогут целиком и полностью сконцентрироваться на успешном выступлении в Высшей лиге. Уж там-то они совершенно точно являются одними из фаворитов.