Баскетбольный клуб «Металлург» вышел в основную сетку Кубка России В 1/16 финала магнитогорская команда сыграет с «Университетом-Югра» из Сургута



В первом раунде предварительного этапа Кубка России «Металлург» одержал три победы и занял первое место в группе Г. Южноуральская команда вышла в «Финал четырех» с первого места. В полуфинале магнитогорцам противостояли хорошо знакомые «Чебоксарские ястребы».



Перед поездкой в Москву южноуральскую команду покинул



Победителем Кубка С. Н. Тараканова стала любительская команда БК «Московский». По итогам турнира также были определены лучшие игроки турнира. В символическую пятерку вошли Сергей Козлов и Джошгун Алиев (БК «Московский»), а также Евгений Новоселов («Чебоксарские ястребы»), Григорий Скрынник («Металлург») и Вадим Бондаренко («ЦСП-Химки»).



Три лучшие команды турнира продолжат борьбу в Кубке России. В 1/16 финала «Металлург» проведет два матча с «Университетом-Югра» из Сургута. Кроме того, на этой стадии челябинский клуб «Челбаскет» встретится с «Иркутом» из Иркутска. Игры состоятся с 11 октября по 1 ноября.



Добавим, что свой первый матч в дебютном сезоне чемпионата Суперлиги «Челбаскет» проведет уже 7 октября. Челябинская команда на домашней площадке примет «Темп-СУМЗ» из Ревды. Магнитогорский «Металлург» стартует в чемпионате Высшей лиги ровно через месяц — 21 октября южноуральская команда сыграет в гостях с «Динамо» из Майкопа.

В Москве завершился «Финал четырех» Кубка Тараканова, который является отборочным раундом Кубка России. В основную сетку турнира вышел южноуральский клуб «Металлург», который вырвал бронзовые медали у подмосковного «ЦСП-Химки» со счетом 95:92. В 1/16 финала магнитогорцы сыграют с «Университетом-Югра» из Сургута, сообщает пресс-служба РФБ.В первом раунде предварительного этапа Кубка России «Металлург» одержал три победы и занял первое место в группе Г. Южноуральская команда вышла в «Финал четырех» с первого места. В полуфинале магнитогорцам противостояли хорошо знакомые «Чебоксарские ястребы».Перед поездкой в Москву южноуральскую команду покинул главный тренер Артем Куринной, его место временно занял старший специалист Максим Синельников. Матч с командой из Чебоксар южноуральская команда провалила, уступив со счетом 65:85. Однако магнитогорские баскетболисты собрались и в матче за третье место в концовке вырвали победу у подмосковного «ЦСП-Химки» — 95:92.Победителем Кубка С. Н. Тараканова стала любительская команда БК «Московский». По итогам турнира также были определены лучшие игроки турнира. В символическую пятерку вошли Сергей Козлов и Джошгун Алиев (БК «Московский»), а также Евгений Новоселов («Чебоксарские ястребы»), Григорий Скрынник («Металлург») и Вадим Бондаренко («ЦСП-Химки»).Три лучшие команды турнира продолжат борьбу в Кубке России. В 1/16 финала «Металлург» проведет два матча с «Университетом-Югра» из Сургута. Кроме того, на этой стадии челябинский клуб «Челбаскет» встретится с «Иркутом» из Иркутска. Игры состоятся с 11 октября по 1 ноября.Добавим, что свой первый матч в дебютном сезоне чемпионата Суперлиги «Челбаскет» проведет уже 7 октября. Челябинская команда на домашней площадке примет «Темп-СУМЗ» из Ревды. Магнитогорский «Металлург» стартует в чемпионате Высшей лиги ровно через месяц — 21 октября южноуральская команда сыграет в гостях с «Динамо» из Майкопа.

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