Перед стартом нового сезона чемпионата баскетбольной Высшей лиги руководство магнитогорского клуба «Металлург» объявило о том, что команду покидает главный тренер Артем Куринной. Возглавлять южноуральскую команду будет старший тренер Максим Синельников, сообщает пресс-служба БК «Металлург».

Артем Куринной является воспитанником южноуральской школы баскетбола и в прошлом выступал за магнитогорскую команду. По окончании профессиональной карьеры он возглавлял студенческую сборную МГТУ им. Носова «Стальные сердца».

С 2017 года Артем Куринной входил в тренерский штаб «Металлурга», с которым за несколько лет дважды становился серебряным призером и победителем чемпионата России в дивизионе Суперлига-2.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Максим Синельников. Специалист с 2018 по 2023 год возглавлял мужскую сборную МГТУ им. Носова, выступающую в Студенческой лиге РЖД. Под его руководством команда выходила в Ласт-4 Лиги Белова и дважды выигрывала золото регионального дивизиона АСБ.

Свой первый матч в новом сезоне чемпионата Высшей лиги магнитогорский клуб «Металлург» проведет уже 21 октября. Южноуральская команда сыграет в гостях с «Динамо» из Майкопа.

Добавим, что накануне состоялась пресс-конференция с участием руководства и главного тренера баскетбольного клуба «Металлург» перед стартом сезона-2023/24. Команда ставит перед собой задачу выйти в финал Высшей лиги, другие результаты будут считаться провалом. С таким заявлением выступил директор Максим Корноухов.