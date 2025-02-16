Баскетбольный клуб «Металлург» проиграл восемь матчей подряд в Суперлиге

Магнитогорская команда замыкает турнирную таблицу чемпионата

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» продлили серию поражений в чемпионате российской Суперлиги. Южноуральская команда неудачно провела два гостевых поединка, уступив клубам «Университет-Югра» (64:71) и «Химкам» (64:69). Подопечные Максима Синельникова обосновались в подвале турнирной таблицы и практически лишились шансов на выход в плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Магнитогорской команде в Суперлиге откровенно не везет. Дебютант турнира вроде и выступает достойно, и ресурсы для этого есть (состав «Металлурга» вполне неплох), и бьется со старожилами чемпионата, но не хватает самой малости для того, чтобы цепляться за победы. Вот и в двух очередных гостевых поединках подопечные Максима Синельникова сыграли неплохо, но потерпели очередные поражения.

В матче с «Университетом-Югрой» магнитогорцы провалили начало, уступив первый период со счетом 13:26. А затем на протяжении всей игры пытались догнать соперника. Лучше они провели вторую половину матча, но этого не хватило. В итоге они уступили лишь с разницей в 7 очков.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

12 февраля. «Университет-Югра» (Сургут) — «Металлург» (Магнитогорск) — 71:64 (26:13, 19:16, 13:19, 13:16).

«Университет-Югра»: Суханов (17), Будин (14), Салмин (9), Колосов (8), Макаров (6), Иванов (4), Токарев (3), Хакунов (3), Бестужев (3), Смыгин (2), Самсонов (2), Малофеев.

«Металлург»: Ремизов (14), Джефферсон (14), Карванен (10), Мышалов (7), Кольцов (6), Перцев (5), Лютыч (3), Куликов (2), Сарафанкин (2), Фещенко (1).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Суханов («Университет-Югра»)

Стал «джокером» сибирского клуба: выйдя на площадку со скамейки, умудрился стать самым результативным игроком матча, набрав 17 очков.

Таюс Джефферсон («Металлург»)

Был одним из самых активных на площадке в составе магнитогорского клуба. Часто брал игру на себя, хотя и не всегда оправданно.

Кирилл Будин («Университет-Югра»)

Еще один игрок, удачно вышедший на замену в составе сургутян. За 23 минуты набрал 14 очков — достойно!

По схожему сценарию прошел и второй матч магнитогорцев, в котором им противостояли химчане. Вновь «Металлург» «проспал» начало матча (13:21). Чуть лучше у него дела пошли после того, как пару раз отметился точными дальними бросками Павел Кольцов. Несколько классных проходов совершил и Максим Карванен.

Казалось, вот-вот и «Металлург» настигнет соперника, совершит перелом. Увы, хозяева площадки в нужный момент усилили игру в обороне. Плюс классно сыграли в атаке Александр Мальцев и Федор Ключников. Исход поединка решался в концовке, которую лучше провели подмосковные баскетболисты. 64:69 — очередное обидное поражение «Металлурга».

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

15 февраля. «Химки» (Московская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 69:64 (21:13, 11:13, 20:17, 17:21).

«Химки»: Мальцев (13), Ключников (12), Попов (11), Фидий (11), Сорокин (7), Шевчук (6), Заряжко (5), Михалев (4), Шарапов, Варнаков.

«Металлург»: Карванен (16), Кольцов (15), Ремизов (13), Мышалов (7), Лютыч (4), Перцев (3), Куликов (2), Сарафанкин (2), Фещенко (2), Джефферсон.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Федор Ключников («Химки»)

Лидер химчан был заметной фигурой на площадке. По набору очков был не лучшим, но умело дирижировал партнерами по команде, сделал в итоге 5 голевых передач.

Павел Кольцов («Металлург»)

Разыгрывающий магнитогорского клуба проявил свои снайперские качества: реализовал 3 «трешки» из 6. В его активе 15 очков — достойно для не самого результативного матча.

Александр Мальцев («Химки»)

Сын главного тренера химчан хорошо вышел на замену. Провел не так много времени на площадке, но успел набрать 13 очков и сделать 5 подборов.

Баскетболисты «Металлурга» завершили гостевую серию матчей в Суперлиге. Следующие два поединка они проведут на домашнем паркете. Им предстоит сыграть с командами «СШОР-Локомотив-Кубань» (27 февраля) и «БАРС-РГЭУ» (2 марта). Уйти с последней строчки они еще могут, но побороться за восьмерку сильнейших — вряд ли: слишком велик отрыв от команд, входящих в зону плей-офф.

Фото: пресс-служба БК «Университет-Югра» и БК «Химки».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).