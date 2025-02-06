Баскетбольный клуб «Металлург» опустился на последнее место в Суперлиге

Магнитогорской команде опять не повезло: проиграла в овертайме, соперники забросили мяч в последней атаке

Катастрофически не везет баскетболистам «Металлурга» в Суперлиге. Сегодня, 6 февраля, они потерпели очередное обидное поражение, уступив команде «Зенит-2» на последних секундах овертайма. Соперники забили трехочковый бросок в последней атаке, выиграв со счетом 90:87, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В предыдущем матче магнитогорцы уступили с разгромным счетом другому дебютанту турнира грозненскому «Динамо» — 53:92. В том поединке у южноуральцев практически ничего не получалось. И были опасения, что это поражение может психологически надломить игроков «Металлурга». Но прошло три дня, и магнитогорские болельщики в матче с «Зенитом-2» увидели в деле совсем другую команду — атакующую и агрессивную. Вот только результат на табло снова был не в пользу хозяев площадки...

Но обо всем по порядку. В заявку «Металлурга» на матч впервые был включен снайпер Никита Перцев. Он получил повышение из фарм-клуба. Забегая вперед скажем, что его появление на игре команды никак не отразилось. Экс-игрок «Челбаскета» провел немного времени на площадке и набрал лишь 2 очка.

Зато снайперские качества в первом периоде проявили другие игроки команды. Так, цели достигли 3 из 5 «трешек». Впрочем, этого пока было недостаточно для того, чтобы повести в счете. Питерские баскетболисты за счет скорости и движения пока переигрывали хозяев площадки.

Во втором периоде «Зенит-2» также контролировал ход матча, а «Металлург» безуспешно пытался догнать оппонентов. Самым запоминающимся моментом в этой четверти стал момент, в котором Станислав Сарафанкин возомнил себя Иваном Едешко и исполнил передачу через всю площадку на Максима Карванена. И ведь удался трюк! Тот с финальной сиреной успел отправить мяч в кольцо соперника и сократить отставание в счете до минимума — 40:42 к большому перерыву.

Вообще, Сарафанкин приятно удивил. Обычно находящийся в тени игрок, сегодня был неудержим. Именно он взял на себя роль лидера команды, уже в первой половине игры набрал 9 очков и сделал 6 подборов — достойно для опытнейшего игрока. Неплохая статистика была у магнитогорцев и в плане реализации бросков — 50%.

В дебюте третьего периода «Металлург» даже вышел вперед после точного дальнего броска Максима Лютыча — 47:46. Казалось, вот он — перелом в игре. Тем более, что хозяева площадки смогли увеличить разрыв в счете до 5 очков. Увы, удержать преимущество им не удалось. Стало очевидно, что исход матча должен решить заключительный период.

Его магнитогорцы начали не очень удачно, но затем все-таки выровняли игру. Ключевым мог стать дальний выстрел все того же Сарафанкина: при счете 77:75 он забил «трешку» да еще и с фолом. И это за 2,5 минуты до финальной сирены. Надо отдать должное питерцам, они проявили характер — сравняли-таки счет и перевели игру в овертайм.

Ну а там неудержим был молодой снайпер «Зенита-2» Даниил Аксенов. Сначала он забил две трешки подряд и сделал счет 87:82. Магнитогорцы за 26 секунд до конца овертайма сравняли-таки счет. Но тот же Аксенов «похоронил» южноуральцев, когда в последней атаке забросил сложнейший дальний бросок. 87:90 — обиднейшее поражение «Металлурга»...

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6 февраля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 87:90 от (21:24, 19:18, 19:15, 21:23, 7:10).

«Металлург»: Сарафанкин (20), Лютыч (18), Джефферсон (12), Фещенко (10), Карванен (8), Кольцов (8), Ремизов (4), Колбин (3), Мышалов (2), Перцев (2), Куликов.

«Зенит-2»: Аксенов (21), Ходорич (16), Дулкай (13), Кривых (13), Самухин (7), Евстафьев (7), Ахмедов (6), Прокопенко (6), Абдул (1), Родионов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Даниил Аксенов («Зенит-2»)

Главный герой матча, решил его исход. Стал самым результативным игроком (21 очко), а самое важное — забил три «трешки» в овертайме, они стали ключевыми.

Станислав Сарафанкин («Металлург»)

Классная игра в исполнении опытного игрока магнитогорского клуба. Сделал дабл-дабл — 20 очков и 10 подборов. Хорошо попадал с игры — 6 из 7 бросков попали в цель.

Максим Лютыч («Металлург»)

Еще один автор дабл-дабла у «Металлурга». Здорово действовал в обороне, продавливал соперников в «краске». Увы, этого оказалось недостаточно для победы.

Дебютанты Суперлиги после этого поражения опустились на последнюю строчку в турнирной таблице. У них лишь 6 побед в 22 матчах. Теперь «Металлург» ждут два гостевых матча. Ему предстоит сыграть с «Университетом-Югрой» (12 февраля) и «Химками» (15 февраля).

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).