Баскетбольный клуб «Металлург» проиграл дублю ЦСКА в Москве

Ключевым стал второй период, который магнитогорская команда проиграла 8:30

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» в чемпионате Суперлиги проиграли гостевой поединок дублю столичного ЦСКА со счетом 65:94. Южноуральская команда на равных билась с одним из лидеров турнира, но провалила второй период, уступив его с разгромным счетом 8:30. Дав такую фору сопернику, магнитогорцы отыграть ее уже не смогли, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Стартовая 5-минутка превратилась с баскетбольные «качели» с частой сменой лидера. Обе команды хорошо попадали с игры, проводили позиционные атаки. При счете 10:11 магнитогорцы сделали неплохой рывок — и уже 19:11 в их пользу. Хорошо подопечные Максима Синельникова «поливали» с дальней дистанции, реализовав две «трешки» из двух.

24:20 в их пользу после стартового периода. А вот что произошло дальше — не поддается никакому логическому объяснению. Вторую четверть «Металлург» откровенно провалил. Потери мяча в простых ситуациях — на ведении, заступах в аут, фолах в нападении... Пропала и результативность. Хозяева площадки воспользовались ошибками соперника. Они выиграли этот отрезок 30:8 и при счете 50:32 команды отправились на большой перерыв.

15-минутная пауза пошла игрокам «Металлурга» на пользу. Им удалось наладить игровую «химию» на площадке, преимущество «армейцев» перестало расти. Однако и сокращать преимущество магнитогорцам не удавалось — уж слишком большую фору они дали москвичам во втором периоде.

Заключительный период, по сути, превратился в формальность: сложно рассчитывать на благоприятный исход, когда проигрываешь сопернику «-20». Баскетболисты ЦСКА-2 хладнокровно довели матч до победы, не прилагая для этого сверхусилий. Более того, москвичи еще больше увеличили преимущество, сделав «+29» к финальной сирене.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

25 января. ЦСКА-2 (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 94:65 (20:24, 30:8, 17:18, 27:15).

ЦСКА-2: Садиков (19), Ильвовский (12), Ширинкин (10), Никонов (10), Абрамов (8), Пронин (7), Зайцев (7), Копанцев (7), Лавренов (7), Евсеев (5), Ермаков (2), Печкин.

«Металлург»: Ремизов (15), Джефферсон (14), Карванен (7), Сарафанкин (6), Скрынник (5), Кольцов (5), Фещенко (5), Мышалов (3), Рассказов (3), Лютыч (2), Куликов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Николай Садиков (ЦСКА-2)

Разыгрывающий армейцев делал на площадке почти все, что хотел. Руководил игрой партнеров по команде, забивал сам, отрабатывал в защите. В итоге стал самым результативным игроком матча, набрав 19 очков.

Ярослав Никонов (ЦСКА-2)

Провел на площадке менее 20 минут, но действовал полезно: набрал 10 очков, сделал 6 подборов.

Таюс Джефферсон («Металлург»)

Заслужил хорошую оценку своей игре. Один из немногих, кто провел матч без срывов. 14 очков, 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата — очень даже неплохо.



Магнитогорский «Металлург» потерпел очередное поражение в Суперлиге. Хоть и обидное, но заслуженное. Совершать такие провальные отрезки на таком уровне — непозволительная роскошь. Впереди у «сталеваров» еще один гостевой поединок: 28 января им предстоит сыграть на выезде с БК «Тамбов».

Фото: БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».