Баскетбольный клуб «Металлург» дал бой фавориту Суперлиги во Владивостоке

Магнитогорская команда в драматичном матче уступила в гостях дальневосточному «Динамо»

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» проиграли оба матча в гостях в Суперлиге. Они уступили БК «Иркут» (68:76), а затем в драматичном поединке уступили дальневосточному «Динамо» (85:86). Игра с «бело-голубыми» стала одной из самых ярких и зрелищных в текущем чемпионате Суперлиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Выездное турне «Металлург» начинал в Иркутске. Увы, эту игру подопечные Максима Синельникова занести себе в актив не могут. Магнитогорцы провалили первую половину матча, уступив ее со счетом 29:48. После перерыва они заиграли лучше, начали понемногу сокращать преимущество, однако было слишком поздно.

Хозяева площадки надежно провели концовку встречи, не дав соперникам возможности спасти матч. Отметим, что в составе «Иркута» ровно и результативно сыграла вся команда — четыре игрока набрали более 10 очков.

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15 января. БК «Иркут» (Иркутск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 76:68 (24:11, 24:18, 12:17, 16:22).

«Иркут»: Савин (12), Ванин (12), Додеус (12), Саврасов (10), Федоров (9), Прощенко (8), Тихоненко (7), Ершов (6), Вздыхалкин, Шевчук.

«Металлург»: Карванен (20), Кольцов (13), Ремизов (12), Куликов (9), Джефферсон (6), Рассказов (5), Сарафанкин (2), Мышалов (1), Скрынник, Фещенко.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Карванен («Металлург»)

В последних матчах выглядел неубедительно, но в этот раз проявил свои лидерские качества. Стал самым результативным игроком матча, набрав 20 очков.

Андрей Саврасов («Иркут»)

В составе «Иркута» ровно сыграла вся команда, но выделим тяжелого форварда сибиряков. Он практически не уходил с площадки, проявил себя как в атаке, так и в обороне.

Павел Кольцов («Металлург»)

Креативный разыгрывающий магнитогорцев провел один из своих лучших матчей в сезоне. 13 очков за 23 минуты — вполне неплохо. Сделал также 3 подбора и 4 перехвата.

Спустя два дня «Металлург» ждал еще один гостевой поединок — во Владивостоке. В нем магнитогорцам сложно было рассчитывать на положительный результат. Уж слишком хороши соперники, одни из фаворитов Суперлиги. Накануне дальневосточное «Динамо» разгромило другую южноуральскую команду — «Челбаскет» (92:64). И наверняка «бело-голубые» готовились «съесть на завтрак» магнитогорцев.

Не тут-то было! Чудеса на площадке начали происходить с самого начала матча. «Металлург» на удивление резво стартовал, повел в счете. У ребят пошли дальние броски. Три попытки из трех реализовал Григорий Скрынник, дважды с «трешки» забил Станислав Сарафанкин… Главный тренер хозяев Алексей Голяхов бросил в бой свою главную звезду — Антона Понкрашова. Но и тот особо «динамовцам» не помог — 22:31 после первого периода в пользу магнитогорцев.

Продолжили магнитогорцы играть вдохновенно и во второй четверти. Суперсложный бросок забил Сарафанкин, красиво с отклонением забросил мяч Максим Карванен, классно в проходе разобрался с защитой соперника Максим Лютыч… У игроков «Металлурга» получалось на площадке практически все. Они реализовали 7/10 «трешек», да и с игры статистика бросков удивляла — 59% (16/23). В какой-то момент счет на табло показывал 30:44 в пользу южноуральцев. Фантастика!

Правда, позже игра чуть успокоилась, команды словно взяли небольшой тайм-аут. Это помогло хозяевам чуть сократить разрыв в счете. Иван Стребков и Михайло Богданович провели парочку хороших позиционных атак. В итоге — 38:49 после первой половины матча.

Но такое преимущество гостям нужно было еще ой как постараться удержать. По ходу матчей в этом сезоне у «Металлурга» частенько случались провалы. Увы, эти опасения подтвердились. Четыре минуты хватило хозяевам площадки для того, чтобы сравнять счет после большого перерыва, — 53:53. Надо было начинать все сначала.

Магнитогорские ребята все-таки пришли в себя и вновь вышли вперед на 7 очков. Они хоть и уступили третий период с «−4», но продолжали вести в счете перед заключительной четвертью — 70:63.

Начали ее гости здорово, создав небольшой рывок (8:3), — и счет уже «+12» в их пользу. Появился шанс сотворить громкую сенсацию. Увы… За 4 минуты до финальной сирены хозяева сократили разрыв в счете до минимума — 76:78, а затем и вышли вперед — 79:78. А тут еще и Иван Стребков забил «трешку»!..

Казалось, что остановить поймавших кураж «динамовцев» уже невозможно. Но какие же молодцы магнитогорцы — парни с железным характером. Дальнее попадание Кольцова, быстрый прорыв в контратаке Ремизова, и они снова впереди — 83:82 за 2 минуты до финальной сирены…

«Металлург» мог спасти матч. У магнитогорцев было 14 секунд на последнюю атаку, но они ее не реализовали: Никита Ремизов с «трешки» промазал, Григорий Скрынник выиграл подбор, но из-под кольца умудрился не попасть… 85:86 не в нашу пользу — очень обидное поражение в потрясающем по сюжету и драматургии матче.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

18 января. «Динамо» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 86:85 (22:31, 16:18, 25:21, 25:15).

«Динамо»: Стребков (22), Лобарев (19), Грачев (18), Богданович (14), Понкрашов (6), Карпеко (5), Нестеров (2), Викторов, Можаровский.

«Металлург»: Ремизов (16), Сарафанкин (13), Скрынник (11), Кольцов (10), Карванен (9), Лютыч (7), Джефферсон (6), Рассказов (5), Мышалов (4), Куликов (4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Иван Стребков («Динамо»)

Доказал, почему ему называют главной звездой Суперлиги. Стал самым результативным игроком матча, помог команде совершить камбэк и выиграть поединок.

Вячеслав Грачев («Динамо»)

Еще один классный матч в копилку капитана приморского клуба. Также проявил себя в концовке, забив в нужный момент. В итоге набрал 18 очков и 7 подборов.

Станислав Сарафанкин («Металлург»)

Провел на площадке менее 22 минут, но действовал очень полезно. Хорошо попадал со средней и дальней дистанции. Но быстро набрал 5 фолов и концовку встречи вынужден был проводить на скамейке.

Выездная серия «Металлурга» в Суперлиге не заканчивается. Магнитогорской команде предстоит сыграть со столичным ЦСКА-2 (25 января) и БК «Тамбов» (28 января).

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен ИА «Первое областное».