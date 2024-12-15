Баскетболисты «Металлурга» едва не совершили крутой камбэк в Суперлиге

Магнитогорская команда едва не отыгралась после провальной первой половины игры с «Куполом-Родники»

Магнитогорский «Металлург» прервал трехматчевую победную серию в баскетбольной Суперлиге. Сегодня, 15 декабря, южноуральцы в гостях уступили ижевскому клубу «Купол-Родники». Игра получилась драматичной: «Металлург» уступал после первой половины игры 16 очков, но едва не совершил крутой камбэк в третьем периоде, когда не только сократил, но и повел в счете. На концовку поединка сил у гостей не хватило, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первой половине матча у магнитогорской команды мало что получалось. Ушел в тень один из лидеров клуба Максим Карванен, и игра у ребят посыпалась. Да и на позиции разыгрывающего американец Таюс Джефферсон действовал не лучшим образом. 25,7% попадания с игры (9/35), с дальней дистанции 16/7% (2/12) — ужасная статистика «Металлурга» в первых двух периодах матча с соперниками из Ижевска. В итоге 24:50 не в нашу пользу.

Но все изменилось после большого перерыва. Сложно сказать, что стало тому причиной, но на площадку вышла как будто совсем другая команда. Погоню магнитогорцы организовали за счет хорошей реализации трехочковых бросков. Включили «дальнюю артиллерию» Ярослав Венников и Никита Ремизов. Оба забросили 4/6 «трешек», а это ведь аж 24 очка команды. Так, счет стал 51:47 уже в пользу нашей команды!

Со счетом 57:51 начался заключительный отрезок матча. И стартовали в нем магнитогорцы хорошо: две «трешки» реализовал Джефферсон. Но затем в игре команды что-то разладилось. Кроме того, существенно добавили в движении хозяева площадки. В роли «джокера» выступил у них Сергей Полстянов. Главный снайпер ижевской команды стал забивать мячи в кольцо соперника с завидной регулярностью.

А еще в нужный момент «включился» в игру Влад Лисовский. Тот самый, который еще неделю назад выходил на паркет в составе «Металлурга». Разыгрывающий «Купола-Родники» забросил два трехочковых броска. По сути, он и поставил крест на надеждах магнитогорцев одержать победу. В итоге — 80:73 в пользу ижевской команды.

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15 декабря. «Купол-Родники» (Ижевск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 80:73 (26:10, 14:14, 11:33, 29:16).

«Купол-Родники»: Полстянов (19), Лисовский (13), Жмако (10), Карванен Д. (10), Косарев (10), Горшков (5), Бобровских (5), Архипов (2), Винник (2), Кузнецов (2), Куимов (2), Кипкеев.

«Металлург»: Джефферсон (20), Венников (19), Ремизов (14), Куликов (8), Фещенко (4), Карванен М. (2), Скрынник (2), Сарафанкин (2), Степанцов (2), Кольцов, Рассказов, Мышалов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Сергей Полстянов («Купол-Родники»)

Главный герой матча, в очередной раз доказал, что является одним из лучших снайперов Суперлиги. Набрал 19 очков, реализовав 5 трехочковых бросков из 11.

Таюс Джефферсон («Металлург»)

Был инертным и незаметным в первой половине матча. Но после перерыва разыгрался, стал часто и много брать игру на себя. В большинстве случаев оправданно.

Ярослав Венников («Металлург»)

Провел хороший матч, но далеко не свой самый лучший. Запомнился разве что точными дальними выстрелами, в других компонентах игры не так преуспел.

Магнитогорский «Металлург» прервал серию из трех победных матчей. Впереди у него игра 18 декабря в гостях с клубом «Темп-СУМЗ» из Ревды.