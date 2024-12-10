Американский баскетболист помог «Металлургу» выиграть у сибиряков в Суперлиге

Таюс Джефферсон стал героем матча, набрав 19 очков

Баскетбольный клуб «Металлург» одержал третью победу подряд в российской Суперлиге. Сегодня, 10 декабря, магнитогорцы выиграли на своей площадке у БК «Новосибирск» со счетом 78:67. Героем матча стал американский разыгрывающий «сталеваров» Таюс Джефферсон. Он показал свою лучшую игру за магнитогорский клуб, набрав 19 очков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Магнитогорский «Металлург» с каждым матчем все лучше и лучше обживается в Суперлиге. Игра команды (да и результаты тоже) идут в гору. Накануне «сталевары» в драматичном поединке вырвали победу у БК «Барнаул» (81:75) и не без оснований рассчитывали повторить успех в матче с сибиряками.

В заявку на матч у южноуральцев попал новобранец Алексей Смолин. Известный по выступлениям за «Челбаскет» и «Курчатов» игрок с первых минут, конечно же, не вышел. Ему еще нужно время на адаптацию в коллективе. На позиции разыгрывающего в стартовом составе вышел Таюс Джефферсон. Забегая вперед скажем, что американец, как и вся команда, провел хороший матч.

Начали наши парни неплохо, повели в счете. Однако затем дали соперникам сделать рывок, и те уже впереди — 15:7. Впрочем, те радовались недолго: «Металлург» сначала сократил разрыв, а затем и вышел вперед в конце периода. Запомнилась классная двухходовка в исполнении хозяев, когда Станислав Сарафанкин сделал пас-«парашют» на Константина Куликова — последний эффектным данком завершил комбинацию.





Вторую четверть команды начали при счете 19:17 в пользу магнитогорцев. Однако не прошло и трех минут, как они вели уже +12 очков. Григорий Скрынник реализовал две «трешки» из двух, Иван Фещенко подлил масла в огонь, заставив тренера гостей брать тайм-аут.

Игроки «Металлурга» обрели уверенность и провели классную контратаку. Могли забивать ее просто, но решили сделать это по-эстетски красиво. Не забили, но аплодисменты в свой адрес заслужили. Сибиряки все-таки чуть подсократили преимущество, но первая половина игры осталась за южноуральцами — 38:36.

Удивила игра Ивана Фещенко. Бросать с близкой и средней дистанции ему, видимо, было не интересно. В первой половине матча он совершил пять бросков и все издалека. Но, надо отметить, рука мастера не подвела: три попытки оказались точными. Так, с 9 очками светловолосый «металлург» ушел на перерыв в качестве главного бомбардира команды.





Результативность команд после перерыва спала. Главным образом потому, что соперники предельно плотно стали действовать в обороне. Лишь изредка игрокам удавалось совершать «свободные» броски. В такой ситуации молодцом оказался Григорий Скрынник. Пара его точных попаданий — и «Металлург» вышел вперед.

55:49 — с таким счетом команды начали заключительный отрезок в матче. По истечении четырех минут игры магнитогорцам удалось главное: не только сохранить, но и увеличить отрыв в счете до +10 очков. А затем в нужный момент забил «трешку» Таюс Джефферсон. Можно было выдохнуть, но расслабляться было рано. К счастью, концовку матча игроки «Металлурга» провели собранно и довели его до логического завершения — 78:67.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига.

10 декабря. «Металлург» (Магнитогорск) — БК «Новосибирск» — 78:67 (19:17, 19:19, 17:13, 23:18).

«Металлург»: Джефферсон (19), Фещенко (12), Скрынник (11), Карванен (10), Ремизов (10), Куликов (4), Сарафанкин (4), Мышалов (3), Венников (3), Кольцов (2), Степанцов.

БК «Новосибирск»: Митусов (17), Семенюк (13), Макеев (13), Плугарев (10), Уайт (8), Кочергин (2), Кирдячкин (2), Посашков (2), Балашов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Таюс Джефферсон («Металлург»)

Плеймейкер провел, пожалуй, свой лучший матч за магнитогорский клуб. Стал самым результативным игроком (19 очков). В нужный момент забил две «трешки» в четвертом периоде.

Сергей Митусов (БК «Новосибирск»)

Был лидером атак сибиряков, особенно был активен в первой половине матча. Во второй немного ушел в тень. Набрал 17 очков.

Григорий Скрынник («Металлург»)

Сыграл хорошо и полезно, выйдя со скамейки. Провел не так много времени на площадке (17 минут), но набрал 11 очков. При этом показал хороший процент реализации бросков с игры.

Магнитогорский «Металлург» выиграл оба матча на домашней площадке и теперь с хорошим настроением отправляется на гостевые игры. Южноуральцам предстоит провести матчи с командами «Купол-Родники» (15 декабря) и «Темп-СУМЗ» (18 декабря).

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).