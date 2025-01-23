В Магнитогорске создали городскую федерацию баскетбола

Новая организация будет заниматься развитием школьного, студенческого и ветеранского спорта

В Магнитогорске начала работу городская федерация баскетбола, которая ставит своей задачей вывести «лучшую игру с мячом» на новый уровень развития. Организация планирует большой акцент сделать на популяризации любительского, массового школьного и студенческого, а также ветеранского баскетбола. Инициатором ее создания выступил профессиональный клуб «Металлург», сообщает пресс-служба магнитогорской команды.

«Мы видим, как активно развивается и набирает популярность баскетбол в Магнитогорске. Со стороны нашего клуба приложены большие усилия для создания профильной организации, которая стала полноценной частью Федерации баскетбола Челябинской области. Тем же руководящим составом мы возглавили федерацию, чтобы продолжать развивать направления, которые не относятся к профессиональной команде: школьный, городской, студенческий, любительский баскетбол», — прокомментировал директор БК «Металлург» Максим Корноухов.



Развитие баскетбольной среды невозможно без профессиональной подготовки персонала и судей. Этим направлением также займется Федерация баскетбола города Магнитогорска. Ее председателем назначен Петр Кощеев.



Учреждение профильной федерации — важный стратегический шаг для развития баскетбола в Магнитогорске. Ее открытие можно также отнести к выстраиванию большой вертикали, которую планировало создать руководство «Металлурга». После запуска федерации каждому направлению будет уделено больше внимания, а система городского баскетбола получит необходимую централизацию.

Отметим, что у новой федерации появилась и собственная страничка в соцсети «ВКонтакте». Здесь будет регулярно появляться информация о проводимых в городе соревнованиях по баскетболу.