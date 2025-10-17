Баскетболисты «ЧБК» продлили серию побед в Суперлиге до четырех матчей

Челябинская команда уверенно разобралась в домашнем поединке с клубом «Купол-Родники» — 96:67

Челябинский баскетбольный клуб завершил домашнюю серию матчей в Суперлиге уверенной победой над «Куполом-Родники» из Ижевска — 96:67. В первой половине поединка соперники еще оказывали серьезное сопротивление, но после большого перерыва «ЧБК» взял игру под свой контроль. Залогом победы стала успешная реализация бросков и снайперские качества Кирилла Савина. Это уже четвертая победа челябинцев в четырех домашних матчах на старте турнира, они — лидеры чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Три победы на старте чемпионата стали приятным сюрпризом для любителей баскетбола в Челябинске. И если в первых двух поединках результаты нашей команды удивления не вызывали, то последний успех в игре с клубом «Темп-СУМЗ» (а это один из главных фаворитов Суперлиги) можно назвать неожиданным. Хотелось бы верить в то, что эти успехи не вскружат голову нашим парням.

«ЧБК» вышел на матч в боевом составе, в заявку разве что не попал Дмитрий Ривный, получивший накануне повреждение. Зато впервые в сезоне был заявлен на игру Ярослав Аникин — молодой и перспективный «четвертый» номер. Ну а стартовая пятерка челябинцев была представлена в привычном сочетании: Эдвардс — Савин — Орехов — Ильвовский — Стубеда.

Начали игру хозяева площадки не лучшим образом. И главным образом потому, что очень уж мощно взяли старт гости. У них едва ли не каждая атака завершалась точным броском. Особенное усердие проявил в этом Григорий Тучков. Он и в предыдущем матче в Магнитогорске вел партнеров по команде за собой. И здесь так же был на виду. 6:13 после четырех минут игры.

Главный тренер «ЧБК» Горан Вучкович постарался освежить игру с помощью замен. Так, в бой был брошен не выходивший на площадку в этом сезоне Наум Чехлань. Не помогло: более того, разрыв увеличился до 8:22. На этот раз у гостей зверствовал Георгий Салагаев: забил две «трешки», добавил к ним попадание с игры и два штрафных броска. К концу первого периода на табло горели 14:30. Надо было срочно исправлять ситуацию...

Почему-то в этот момент вспомнились слова рулевого «ЧБК» в победной раздевалке после матча с клубом «Темп-СУМЗ». Поздравив ребят с победой, Горан Вучкович сказал примерно следующее: «Много ошибок совершили, когда-нибудь мы проиграем. И я хочу этого. Без поражений не может быть больших побед».

Конечно, вряд ли игроки приняли его слова буквально, но то, что хотел главный тренер челябинского клуба случилось — его подопечные попали в экстремальную ситуацию, из которой нужно было как-то выпутываться.

Медленно, со скрипом наши парни стали сокращать разрыв. Неудачно до этого вошедший в игру Натаниэль Поллард начал исправляться, а его трешка и блок-шот получились не только эффектными, но и эффективными. 29:32 к середине второго периода, а Поллард с 9 очками выбился в лучшие снайперы команды. За 3 минуты до конца «ЧБК» даже сравнял счет. 39:39 — и команды отправились на большой перерыв.

Он пошел на пользу хозяевам площадки. Не прошло и двух минут, как они убежали вперед на «+10 очков». Две «трешки» реализовал Кирилл Савин. Пожалуй, это был один из ключевых отрезков матча. Гости рывок прозевали, а найти в себе силы переломить ход игры уже не могли. Челябинских парней в этот вечер было не остановить. Какой-то кураж поймал Кирилл Савин, реализовавший 5/7 трехочковых бросков.

70:52 перед заключительной четвертью. Растерять такое преимущество челябинцы уже не имели права. Они могли побеждать и с более крупным счетом, но не стали форсировать события и в спокойном режиме довели матч до победы. Отметим, что в составе «ЧБК» набрали очки все игроки, выходившие на площадку. И это редкий случай в современном баскетболе.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины.

17 октября. «ЧБК» (Челябинск) — «Купол-Родники» (Ижевск) — 96:67 (14:30, 25:9, 31:13, 26:15).

«ЧБК»: Савин (22), Поллард (17), Ильвовский (15), Эдвардс (11), Орехов (8), Додеус (5), Борисов (5), Туманов (5), Морозов (3), Аникин (2), Стубеда (2), Чехлань (1).

«Купол-Родники»: Тучков (16), Салагаев (10), Кадошников (9), Цеханович (8), Лютыч (7), Косарев (5), Хозяшев (4), Архипов (4), Горшков (2), Куимов (2), Решетов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»).





Кирилл Савин («ЧБК»)

В полной мере «расчехлил» свою снайперскую пушку, реализовав 6/8 трехочковых бросков. Стал самым результативным игроком матча — 22 очка.

Натаниэль Поллард («ЧБК»)

Сыграл полезно, американец может занести себе матч в актив. Набрав 17 очков. Но не обошлось без ошибок и обидных промахов из убойных позиций.

Григорий Тучков («Купол-Родники»)

Стал лидером атак ижевского клуба, набрав 16 очков. Часто брал игру на себя.

Следующий матч «ЧБК» проведет на выезде — 24 октября сыграем с «Динамо» во Владивостоке. А затем команда вернутся в Челябинск, чтобы сразиться в ответном матче Кубка России с БК «Московский». Эта игра состоится 29 октября.

Фото: Юлия Неструева (пресс-служба клуба «ЧБК»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).