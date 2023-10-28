Баскетбольный клуб «Челбаскет» уступил в чемпионате Суперлиги «Тамбову»

Челябинская команда потерпела гостевое поражение со счетом 70:78

В чемпионате российской Суперлиги баскетболисты «Челбаскета» потерпели второе поражение в сезоне. Челябинская команда в гостях уступила БК «Тамбов» со счетом 70:78. Южноуральский клуб неудачно провел стартовый период и практически весь матч был в роли догоняющих. Залогом победы хозяев площадки стала успешная игра на подборах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

БК «Тамбов» приятно удивил своих болельщиков на старте турнира, одержав две победы. Причем, если успех в домашней игре с «Русичами» (75:62) вряд ли кого удивил, то триумф в гостевом поединке с БК «Новосибирск» (65:55) можно смело назвать сенсацией. Впрочем, в двух следующих матчах «волки» потерпели два поражения от «Барнаула» (61:77) и «Темп-СУМЗ» (72:91).

Что касается челябинцев, то они в стартовых четырех поединках одержали три победы и находились выше в турнирной таблице. Но вряд ли их можно было назвать фаворитом в этом поединке.

Хозяева площадки выдали очень мощное начало. Не прошло и трех минут, а на табло уже горели 15:5. Два точных выстрела из двух «волки» забросили с дальней дистанции. Главный тренер «Челбаскета» Евгений Горев попробовал освежить игру заменами. На некоторое время это помогло, но концовка периода осталась за «Тамбовом». У нашей команды не пошел бросок, а серб Лука Анджушич из шести попыток реализовал лишь одну «трешку». 26:15 — более чем уверенный старт хозяев площадки.

Впрочем, во второй четверти гостям удалось достаточно быстро вернуться в игру. Дмитрий Злобин с Даниилом Кочергиным оформили крутой камбэк, а за 3 минуты до ухода на перерыв «Челбаскет» и вовсе вышел вперед — 31:32. Однако ненадолго — БК «Тамбов» вновь вернул себе лидерство и завершил первую половину игры с преимуществом в «+5» очков.

После перерыва характер игры почти не изменился. Хозяева площадки контролировали ход матча, ведя в счете в 8-10 очков. Лидером атак «волков» был Никита Иванов. Мощный центровой полностью переиграл своего визави Ивана Нелюбова. Нашему опытному «АК-47» матч явно не задался: Иван за 20 минут сделал лишь 3 подбора, 2 очка, реализовав лишь один раз бросок с игры при 5 попытках.

Впрочем, проиграл «Челбаскет» матч прежде всего потому, что очень уж неудачно действовал на подборах. В этом компоненте игры наша команда уступила 24-41. Низким оказался и процент попадания трехочковых бросков — 16,7% (4/24). Ну а героем матча стал Никита Иванов. За 32 минуты на площадке он набрал 23 очка, сделал 12 подборов и 2 голевые передачи. КПИ его действий составил фантастические 33 балла.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

28 октября. БК «Тамбов» — «Челбаскет» (Челябинск) — 78:70 (26:15, 12:18, 21:14, 19:23).

«Тамбов»: Н. Иванов (23), Бобровских (11), Величкин (10), Митюк (8), Малейко (6), Войтюк (5), Сытников (5), Рассказов (5), Логинов (3), Горнаев (2), Лисовский.

«Челбаскет»: Анджушич (13), Злобин (10), Кочергин (9), Тихонин (9), Новиков (8), Михалев (6), Перцев (5), Борисов (4), Кольцов (4), Нелюбов (2), Епанов, Якунин.

Впереди «Челбаскет» ждет ответный матч 1/16 финала Кубка России. Нашей команде предстоит сыграть в гостях с «Иркутом». В Челябинске наша команда уступила сибирякам 64:78. Для того, чтобы выйти в следующий раунд турнира подопечным Евгения Горева нужно побеждать в Иркутске с разницей в «+15» мячей.