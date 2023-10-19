Сегодня, 19 октября, баскетбольный клуб «Челбаскет» продлил свою победную серию до двух матчей в чемпионате Суперлиги. В третьей игре дебютного сезона южноуральцы уверенно победили дубль питерского «Зенита» со счетом 78:65. Самыми результативными игроками у челябинцев стали Лука Анджушич и Даниил Кочергин — у них по 15 очков, передает корреспондент ИА «Первое областное».
После уверенной победы над «молодежкой» московского ЦСКА (83:67), челябинцы были готовы принять другой фарм-клуб команды Единой лиги ВТБ. Питерские баскетболисты, как и их сверстники из Москвы, с самого начала действовали агрессивно, используя грамотные фолы. «Челбаскет» старался навязать свой темп игры и перехватить инициативу. Гости ушли на большой перерыв с небольшим преимуществом — 28:30.
Во второй половине встречи команды пытались наладить игру в защите, выжидая ошибку соперника. В третьем отрезке у челябинских баскетболистов наконец-то пошли броски с дальней дистанции, которые они подкрепили хорошей игрой в «краске». Гости из Санкт-Петербурга стали чаще совершать ненужные потери. В последней четверти «Челбаскет» показал образцовую командную работу на обоих концах площадки, доведя дело до второй домашней победы — 78:65.
В составе челябинской команды самыми результативными игроками стали Даниил Кочергин и Лука Анджушич, у них по 15 очков. Кроме того, Даниил также хорошо действовал в обороне, он сделал три блок-шота и один перехват. Хороший матч провел Сергей Михалев: 8 очков, 10 подборов, а также капитан «Челбаскета» Дмитрий Злобин. На его счету 10 очков, 4 подбора и 4 передачи.
После трех матчей в чемпионате российской Суперлиги подопечные Евгения Горева занимают девятую строчку с 5 очками. Следующий матч «Челбаскет» проведет в среду, 25 октября. В гостях челябинцы сыграют против «Русичей» из Курска.
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