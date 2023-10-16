Баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал дебютную победу в чемпионате Суперлиги

На домашней площадке челябинцы обыграли дубль столичного ЦСКА — 83:67

Сегодня, 16 октября, баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал свою первую «историческую» победу в российской Суперлиге. Во второй игре дебютного сезона южноуральцы уверенно победили дубль московского ЦСКА — 83:67. Самым результативным игроком у челябинцев стал Лука Анджушич — 21 очко, передает корреспондент ИА «Первое областное».Команды по-разному провели стартовые поединки в Суперлиге. Челябинский клуб потерпел домашнее поражение от «Темп-СУМЗ» из Ревды (72:83), а «армейцы» выиграли в гостях у сверстников из «Зенита-2» (63:60). Отметим, что эти два коллектива являются молодежными командами клубов Единой лиги ВТБ. Они играют в быстрый, агрессивный баскетбол и не дают расслабляться опытным игрокам.Так и получилось в сегодняшней игре. Гости с первых минут побежали атаковать, но и не забывали возвращаться в защиту. Тренерский штаб и баскетболисты «Челбаскета» были готовы к такому раскладу, стараясь не уступать соперникам в скорости и движению.Первая половина проходила в очень равной борьбе, в составе южноуральцев можно было выделить Даниила Кочергина, который исполнил три зрелищных блокшота и первый данк за «Победную стаю». В концовке второй четверти «Челбаскет» смог реализовать парочку хороших бросков и уйти на большой перерыв с преимуществом — 36:32.На старте третьего отрезка матча гости вновь сократили преимущество до минимума. Дубль москвичей неплохо играл, но видно, что ребятам еще не хватает опыта в решающих моментах. В середине четверти челябинские баскетболисты поймали кураж и увеличили свое преимущество до «+12». Однако удержать солидный отрыв хозяевам не удалось. На последний перерыв команды ушли со счетом 59:53. В заключительной четверти «Челбаскет» переиграл «молодежку» ЦСКА на классе, доведя игру до уверенной победы со счетом 83:67.В составе челябинской команды только два баскетболиста, которые выходили на паркет, не набрали очков. У остальных же игроков было более четырех набранных баллов. Самым результативным, как и в первой игре сезона, стал сербский защитник Лука Анджушич — 21 очко. Также хороший матч провели центровой Иван Нелюбов (12 очков, 5 подборов) и капитан команды Дмитрий Злобин (9 очков и 4 передачи).Следующий матч «Челбаскет» проведет в четверг, 19 октября. На домашнем паркете челябинцы сыграют с питерским «Зенитом-2».