Баскетболисты «Челбаскета» одержали победу над боксерами в товарищеском матче

В Челябинске прошла необычная игра с участием титулованных спортсменов

В Челябинске в рамках проекта «Бокс объединяет» прошел товарищеский матч по баскетболу, в котором встретились титулованные боксеры и профессиональные игроки клуба «Челбаскет». Ожидаемую победу со счетом 68:66 одержали баскетболисты. Но и представители единоборств доказали, что в командной игре способны проявить себя, проиграв с достойным счетом, сообщает региональная федерация бокса.

На баскетбольном паркете было жарко. Будто это не товарищеский матч между боксерами и баскетболистами, а едва ли не финал чемпионата России. Кстати, южноуральские боксеры сразились на площадке с победителями первого этапа регулярного чемпионата страны.

Четыре отрезка по 10 минут «грязного» времени. Парни, отложившие на время боксерские перчатки, пулей бегали по паркету — из обороны в атаку и обратно, юрко уводили мячи из-под носа здоровенных, под два метра ростом, парней в майках «Челбаскет». Чем дальше, тем увереннее чувствовали себя на площадке и под самим кольцом. Поначалу проигрывая с разницей в 15 очков, снова возвращались в игру, навязывали борьбу, сокращали преимущество.

«Наши боксеры и в водное поло играли, боролись с дзюдоистами, с мастерами греко-римской борьбы, и с легкоатлетами тренировались, и с футболистами. Скоро планируем еще на бальные танцы сходить. Да, у каждого вида спорта своя специфика, но нужно, чтобы боксеры были всесторонне развиты», — поделился впечатлениями главный тренер сборной команды Челябинской области по боксу Фаригат Касымов.

Отметим, что на площадку вышли многие известные боксеры, тренеры, работники спортивной сферы: директор Центра олимпийской подготовки по боксу Константин Абакумов, чемпион Европы, призер чемпионата мира Эдуард Абзалимов, победитель чемпионатов России, международных турниров Эдмонд Худоян, призер чемпионата России Ахмадшох Махмадшоев, мастера спорта Антон Кудинов, Тамерлан Касымов, Артем Камалетдинов, директор спортивной школы № 5 Златоуста Артем Зайцев и другие известные действующие и уже работающие в сфере бокса спортсмены. Всего в товарищеском матче приняли участие более 20 боксеров.

Сама игра действительно получилась зрелищной и результативной. Сборная боксеров грамотно проводила смены. Было видно, что и боксеры, и баскетболисты прекрасно функционально подготовлены. «Заряда батареек» хватило на все 40 минут игры. И еще осталось. Недостаток опыта и мастерства боксеры компенсировали громадным желанием и настроем на борьбу. Игрокам «Челбаскета» тоже приходилось попотеть, успевая за юркими и цепкими соперниками. Концовка встречи получилась крайне напряженной. Боксеры догоняли в счете «Челбаскет» и едва не зацепили победу. Итог — минимальное преимущество баскетболистов — 68:66.

«Клуб с удовольствием откликнулся на инициативу федерации бокса. Сейчас у нас небольшой перерыв в чемпионате и нам важно психологически перезагрузиться. На площадке встретились хорошо подготовленные спортсмены из двух видов спорта. Но видно, что боксеры умеют играть в баскетбол. Уверен, все — и мы, и боксеры получили максимум эмоций, а заодно и хорошо потренировались», — подчеркнул главный тренер БК «Челбаскет» Алексей Миронов.

Отметим, что Федерация бокса Челябинской области активно реализует проект под названием «Бокс объединяет». В рамках этой программы известные боксеры и тренеры не только встречаются с представителями других видов спорта, но и проводят встречи со школьниками, студентами в образовательных учреждениях. Боксеры, тренеры рассказывают о своем пути в спорте, отвечают на вопросы.