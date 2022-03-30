«Не вижу смысла ломать систему ради достижения сиюминутного результата» — Николай Сандаков

Президент БК «Челбаскет» считает, что клубу необходимо продолжить делать ставку на местных воспитанников

Баскетбольный клуб «Челбаскет» неудачно завершил предварительный этап регулярного чемпионата Суперлиги-2. Перед началом сезона перед командой стояла задача занять место в первой четверке, однако челябинцы даже не попали в плей-офф, финишировав на седьмой строчке. Президент клуба Николай Сандаков в беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» признался, что расстроен этим результатом, но не считает его критичным. «Челбаскет» продолжает строить баскетбольную пирамиду, делая ставку на собственных воспитанников.

— Николай Дмитриевич, перед стартом чемпионата вы поставили конкретные задачи игрокам и тренерскому штабу клуба. Почему, на ваш взгляд, не получилось?

— Этому есть несколько причин, начнем с главной. Основная история связана с тем, что мы продолжаем находиться в двух парадигмах, конфликтующих друг с другом. С одной стороны, наша задача — сформировать боеспособный клуб из собственных воспитанников. Как патриоты своего города и региона, стремимся сделать так, чтобы в «Челбаскете» ведущие роли играли воспитанники челябинской школы баскетбола.

С другой стороны, эти наши желания конфликтуют с выполнением серьезных спортивных задач. К сожалению, в Челябинске еще нет достаточного количества игроков высокого класса, способных решать большие задачи. Им необходимо время на то, чтобы проявить себя, сыграться, повысить уровень исполнительского мастерства. Нужно подтянуть спортивные резервы, улучшить качество подготовки в спортивных школах. Над этим мы работаем второй год. Другими словами, в нынешней ситуации для нас результаты сами по себе не так интересны, сколько общий прогресс и профессиональный рост наших игроков.

— В прошлом сезоне были такие же задачи, но результат команды оказался выше.

— Результат «Челбаскета» по большому счету оказался таким же. Тогда мы заняли итоговое шестое место, сейчас — седьмое. Но опустились на строчку ниже лишь по дополнительным показателям, набрав одинаковое количество очков с командой, занявшей шестое место. В этом году был изменен регламент проведения турнира, формирование сетки плей-офф. Это привело к тому, что мы оказались за пределами кубковой шестерки.

Я считаю, что в этом сезоне наш клуб стал сильней. Как и сама лига. В том сезоне нам, откровенно говоря, немного повезло. Соперники не воспринимали всерьез молодой, хоть и амбициозный, коллектив. Порой и недооценивали. Теперь же на матчи против «Челбаскета» стали серьезно готовиться, анализировать нашу игру. Это все отразилось на результатах команды.

В-третьих, не будем сбрасывать со счетов и небольшие недоработки тренерского штаба. Мы с главным тренером Евгением Сорокиным поверхностно их обсудили. В этом сезоне нам всегда чуть-чуть чего-то не хватало. Хотя организация тренировочного процесса, аналитики, скаутинга в «Челбаскете», пожалуй, лучшая в лиге. Есть шероховатости по работе на площадке и вне площадки. Еще один важный момент, повлиявший на результат, — это перестройка ментальности игроков.

— Что вы имеете в виду?

— В профессиональном спорте есть определенные ментальные проблемы у спортсменов. Особенно если основу коллектива изначально составляли любители и студенты. Скажем, если ты играешь в баскетбол лишь потому, что он тебе нравится, — это одно. Совсем другое, если он становится для тебя работой со всеми соответствующими уровнями ответственности и дисциплины. Спортсмены ведь те же люди, им порой тоже хочется устроить себе разгрузочные от работы дни. Но не все могут делать так, чтобы это не отражалось на их выступлении. К счастью для нас, большинство наших спортсменов перестроились.

— Не думал, что в профессиональном клубе вопросы такого характера могут быть актуальными.

— Я думаю, что такая работа проводится в любом профессиональном клубе. И чем ниже уровень лиги, тем этой работы становится больше. Повторюсь: спортсмены — те же люди, со своими интересами, слабостями и желаниями. Это нормально. Но хотелось бы, чтобы в их действиях дисциплины и ответственности было больше.

— Этим и можно объяснить, когда в спаренных матчах с одним и тем же соперником в одном случае мы видим яркую игру и победу, а на следующий день — полный провал и неудача?

— И это, и вопросы психологии. Провалы часто приводят к эмоциональному подъему, благодаря которому команда выиграет. И наоборот — уверенная победа расслабляет и приводит к последующему поражению. Мы понимаем и видим эти проблемы, делаем выводы. К сожалению, иногда вкрадывается и другой неприятный фактор, связанный со спортивной чистотой тренеров, менеджеров. «Челбаскет» в этих «играх» не участвует, у нас есть принципы, но эта проблема есть.

— Может быть, в нынешнем сезоне ожидания от команды были завышенными? В СМИ много говорилось о том, что «Челбаскет» хорошо провел селекцию, усилил свой состав, готов биться за самые высокие места...

— Я считаю, что среда вокруг стала сильней. Посмотрите на уровень игры наших соперников. БК «Тамбов» — очень ровный и сыгранный коллектив, не первый год выступающий в Суперлиге-2. Две другие команды из призовой тройки располагают в своем составе несколькими игроками уровня Суперлиги-1. Мы тоже могли бы себе позволить приобрести исключительно 5—6 опытных игроков, сделать ставку на стартовую пятерку. Но зачем? Куда мне тогда деть идею с развитием челябинского баскетбола? Я не готов к тому, чтобы рушить систему ради достижения краткосрочного сиюминутного результата.

— Однако к этой идее в скором времени придется, наверное, вернуться? Делая ставку лишь на своих воспитанников, высоко не прыгнешь.

— А о каких наших воспитанниках вы говорите? О наших звездах в других командах — Андрее Зубкове, Иване Нелюбине, Кирилле Писклове, Александре Тихонине?

— А разве их реально вернуть в Челябинск?

— В клуб под Суперлигу-2 — нет. А почему думаете, что нереально их пригласить в клуб Суперлиги-1, если мы туда попадем? Из вышеперечисленных разве что вариант с Зубковым вряд ли осуществим. Хотя... Я думаю, что из наших воспитанников можно сколотить хороший и крепкий коллектив. Для этого надо подготовить резерв из уже имеющихся игроков, обратить внимание на наших земляков, которые сейчас играют за другие клубы страны — и вот он, сильный и хороший состав, способный решать высокие задачи в Суперлиге-1.

— Может быть, именно поэтому не стоит придавать большого значения нынешнему результату «Челбаскета»?

— Здесь немного другой момент. Была поставлена задача. Она не выполнена. Это плохо. Если ставить оценку нашему выступлению, я бы поставил «четверку с минусом». Да, расстроен результатом, но катастрофы в этом не вижу.

— «Челбаскет», как и другие профессиональные клубы Челябинска, во многом зависит от бюджетного финансирования. Однако если команда не выполняет поставленную задачу, значит, ей и сложно претендовать на увеличение этого бюджета.

— На мой взгляд, «Челбаскет» с точки зрения расходования государственных денег — самый эффективный клуб в области. У нас денег значительно меньше, чем во многих других командах, а отдача выше. Пропорция бюджетной поддержки и небюджетной у нас самая эффективная в области. Мы также стремимся создавать и околоспортивный продукт, привлекать к нашим мероприятиям большую массу людей.

«Челбаскет» — это только вершина пирамиды челябинского баскетбола. За минувший год региональная федерация баскетбола провела огромное количество мероприятий, в них приняли участие более 8 тысяч детей. Разве мы не решаем те задачи, которые ставит государство в решении социальных вопросов? Да, возможно, их легче было бы выполнять, если результат основной команды был выше, но это уже немного другая история.

— Куда направлен сейчас вектор развития «Челбаскета» и к чему он стремится?

— Я никогда автократично такие цели и задачи не формирую, мы совместными усилиями разрабатываем стратегию развития клуба и ничего не планируем меньше чем на 2—3 года вперед. Единственное, что периодически ее корректируем с учетом внешних факторов. К сожалению, в последнее время эти факторы, прежде всего политические и экономические, заставят нас немного пересмотреть наши взгляды на стратегию развития «Челбаскета». Но основные цели и приоритеты не изменятся. Наверное, слегка изменится механика отношений.

— Будут приниматься какие-то кадровые выводы и решения?

— Мы стремимся к тому, чтобы оставлять в системе людей, которые принесли какой-то вклад в развитие челябинского баскетбола. Так, например, в администрации «Челбаскета» работает Андрей Егоров, тренирует студенческую сборную области Владимир Емельянов. Оба бывшие игроки «Челбаскета». Но иногда приходится расставаться с теми людьми, которые не очень близки по духу к тому, что мы делаем.

— Тренерский штаб останется без изменений?

— Об этом пока рано что-то говорить, сезон еще не закончен. Хотя в целом на 80% работой тренерского штаба я доволен. Есть некоторые моменты, которые нужно тренерам решить, тезисно я им это озвучил. По окончании сезона встретимся, обсудим их планы и видение того, как они хотят двигаться и развиваться дальше.

— Со стороны кажется, что наставник клуба Евгений Сорокин для своих подопечных скорее хороший друг, а не жесткий тренер, держащий игроков в ежовых рукавицах. В этом есть свои плюсы и минусы.

— Вы ошибаетесь, это может показаться только со стороны. Игрокам он скорее наставник. Они не могут подойти к тренеру и панибратски похлопать его по плечу. Этого в принципе не может быть. Напротив, тренер не по своим годам выстраивает очень прагматичную коммуникацию внутри коллектива.

— Все мы смотрим в будущее и думаем о Суперлиге-1. Рассматриваете ли игроков нынешнего состава с перспективной точки зрения? Очевидно ведь, что далеко не все из них смогут соответствовать качеству игры в лиге рангом выше.

— Да, но называть какие-то фамилии я сейчас точно не буду. Не время. Мы должны дать людям проявить себя, создать им условия для роста, предоставить шанс. А все остальное будет зависеть от них самих. Талант и природные качества создают им первичные условия для роста, теперь на первые роли должны выйти дисциплина, ответственность и труд. Те ребята, которые это понимают, имеют больше шансов выйти на более высокий уровень игры вместе с командой.

— Однако Суперлига-1 — это еще и иные финансовые возможности. Есть понимание того, насколько серьезно придется увеличивать бюджет клуба?

— В связи с последними экономическими и политическими событиями вообще сложно что-то прогнозировать — ситуация меняется каждый день. Сколько будет команд? Какой будет формат турнира? Что вообще будет с российским баскетболом? Важно сейчас заниматься тем, чтобы при любом развитии событий базовые условия у нас были не хуже, чем у соперников.

— Каким вы видите «Челбаскет» через 2—3 года?

— Хорошей и крепкой командой Суперлиги-1, с серьезной кадровой подпиткой челябинской школы баскетбола. Хотим значительно расширить нашу аудиторию болельщиков, увеличить интерес родителей и детей к спорту. Этому аспекту в «Челбаскете» мы уделяем огромное внимание.

— Это сложная задача: в Челябинске болельщик стал избирательным, а аншлаги собирает разве что хоккейный «Трактор».

— Я бы не винил в этом болельщика. Он приходит на тот продукт, который ему предлагают. Разве у нас в городе кто-то, кроме «Трактора», тесно контактировал и работал с болельщиками? В этом плане «Челбаскет» задает определенный тон, наш опыт перенимают другие профессиональные команды области. Например, в женском волейболе начали активней взаимодействовать с болельщиками. Мы, кстати, с «Динамо-Метаром» активно сотрудничаем, делимся опытом, ресурсами и возможностями.

И очень хорошо, что региональный фонд поддержки спорта одним из индикаторов оценки эффективности работы спортивных клубов ввел такое понятие как «медиаактивность». Это стимулирует всех работать в новых условиях. Клубам выделяют серьезные деньги. А какие задачи они выполняют для общества и государства? Для кого они играют? Они должны стремиться показывать не только хорошие результаты, но и служить обществу через популяризацию спорта и здорового образа жизни. В этом плане у всех нас есть серьезные недоработки.

— Другими словами, наши клубы еще не готовы делать качественный продукт?

— В большинстве своем — да. И «Челбаскет» сегодня к этому еще не готов, хотя и ведет большую работу в этом направлении. Надеюсь, что такие же задачи ставят перед собой и наши коллеги.