Баскетбольный клуб «ЧБК» с победы стартовал в Суперлиге, разгромив ЦСКА-2

Челябинская команда показала яркую игру и выиграла у столичных армейцев со счетом 85:54

Уверенно и красиво стартовал в новом сезоне Суперлиги баскетбольный клуб «ЧБК». Сегодня, 30 сентября, челябинская команда одержала уверенную домашнюю победу над дублем столичного ЦСКА — 85:54. Подопечные Горана Вучковича контролировали ход матча, не дав сопернику и шанса на спасение, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Эту игру в Челябинске любители баскетбола ждали с нетерпением. И дело даже не в том, что они соскучились по любимой игре. Интересно было увидеть в деле обновленный коллектив и то, насколько он готов решать большие задачи. Уверенная игра команды со столичными армейцами частично подтвердила, что нынешний «ЧБК» способен на многое. Даже несмотря на то, что ЦСКА-2 сильно потерял в качестве по сравнению с прошлым сезоном, в котором стал серебряным призером Суперлиги.

Главный тренер «ЧБК» Горан Вучкович при выборе стартового состава сделал свой выбор на следующих игроках: Кортез Эдвардс — Вадим Орехов — Кирилл Савин — Максим Ильвовский — Вадим Стубеда.

Начали наши парни резво — 7:2, 9:5, 13:7... Не прошло и пяти минут, как на площадке уже побывали почти все игроки «ЧБК». Вот оно подтверждение того, что наставник команды Горан Вучкович планирует максимально проводить ротацию состава, чтобы поддерживать высокий темп игры!

Особенно здорово вошел в игру Максим Ильвовский. То ли он был предельно мотивирован насолить бывшим партнерам по команде, то ли хотел доказать тренерам челябинского клуба, что он — «железный» игрок основы... Особенно запомнился его эффектный сольный проход и данк сверху, а еще точный дальний выстрел на последних секундах. 25:13 — уверенный старт хозяев площадки!

Во втором периоде «ЧБК» еще больше упрочил преимущество, в какой-то момент перевес в счете достиг двукратного перевеса — 36:17. У армейского клуба абсолютно не пошли дальние броски: 0/10 с «трешки»! Впрочем, им удалось-таки нормализовать игру и даже чуть сократить разрыв к большому перерыву — 27:46.

Вторая половина матча, по сути, превратилась в формальность. У армейцев мало что получалось. И «виноваты» в этом были прежде всего хозяева площадки. Челябинцы и не думали ослабевать хватку, плотно действуя в обороне. Ну и в атаке преуспели. В итоге 85:54 к финальной сирене!

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Сезон-2025/2026. Мужчины.

30 сентября. «ЧБК» (Челябинск) — ЦСКА-2 (Москва) — 85:54 (25:13, 21:14, 22:14, 17:13).

«ЧБК»: Ривный (17), Додеус (13), Поллард (12), Савин (12), Ильвовский (11), Орехов (8), Туманов (6), Эдвардс (4), Стубеда (2), Якунин, Борисов.

ЦСКА-2: Ширинкин (17), Петухов (9), Лавренов (7), Ключенков (6), Зайцев (4), Абрамов (3), Князев (3), Никонов (3), Орешников (2), Пронин, Тюлюбаев, Новиков.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дмитрий Ривный («ЧБК»)

Стал самым полезным игроком матча, набрав 22 балла за эффективность. Показал хороший процент попадания с игры (6/8) + сделал 5 подборов.

Максим Ильвовский («ЧБК»)

Здорово начал в игру, набрав уже в первом периоде 8 очков. Затем немного ушел в тень, тренерский штаб решил не загружать «тяжелого» игрока.

Ян Додеус («ЧБК»)

Хорошо включился в борьбу, выйдя со скамейки для запасных. Понравилась его взрывная скорость и спортивная наглость. Если будет продолжать так и дальше, то станет получать много игрового времени на площадке.

Это тот случай, когда у наших парней получалось почти все и здорово сыграла вся команда! Спасибо за игру и победу! Отдыхать ребятам недолго: уже 3 октября «ЧБК» на своей площадке принимает БК «Тамбов».

Фото: Юлия Неструева (пресс-служба клуба «ЧБК»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).