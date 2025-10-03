Овчаркам волки не соперник — «ЧБК» разорвал «Тамбов» в баскетбольной Суперлиге

Челябинская команда уверенно выиграла со счетом 103:76, одержав вторую победу в сезоне

Баскетбольный клуб «ЧБК» одержал вторую победу в Суперлиге, выиграв у соперников из Тамбова со счетом 103:76. Челябинская команда подтвердила, что готова бороться за высокие места. Тамбовские «волки» не смогли оказать сопротивление хозяевам площадки, талисманом которых является немецкая овчарка. Залогом успеха «Победной стаи» стала хорошая реализация бросков со средней и дальней дистанции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Главный тренер «ЧБК» Горан Вучкович не стал менять победный состав, с первых минут вышли те же игроки, которые начинали игру с дублем столичных армейцев. Стартовая пятерка челябинцев получилась такой же: Эдвардс — Орехов — Савин — Ильвовский — Стубеда.

Лучше других начали игру два игрока — Кортез Эдвардс и Дмитрий Карбусов. Остальные игроки команд «спали». А как еще объяснить, что в первые 3 минуты матча забивали только два баскетболиста?! Американский разыгрывающий «ЧБК» отметился точным попаданием с «двушки», а закрепил успех с «трешки». Мощный форвард «волков» удачно завершил три атаки партнеров по команде. Их противостояние в стартовом отрезке завершилось со счетом 5:6.

Что касается противостояния двух братьев Ореховых (а их активно пиарили перед матчем пресс-службы обеих команд), то он завершился победой челябинского игрока. Вадим сыграл лучше Артема (9 очков против 5), и именно наш пацан помог своей команде в дебюте матча. 30:14 — более чем солидное преимущество хозяев в стартовом отрезке игры.

Челябинцы и не думали останавливаться на достигнутом. К экватору второго периода они вели уже 46:28. У ребят летели практически все броски в кольцо соперника! 68,4 попадания с игры — это очень крутой показатель!

Конечно же, растерять такое преимущество они уже не могли. Разумеется, они довели матч до победы. Причем, преодолели гроссмейстерский рубеж в 100 набранных очков за 6 минут до финальной сирены. Главным образом порадовало то, что хорошо вошли в игру и ребята со скамейки для запасных. И это показатель того, что команде есть на кого рассчитывать, если вдруг произойдут форс-мажорные обстоятельства вроде травм или повреждения игроков.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

3 октября. «ЧБК» (Челябинск) — БК «Тамбов» (Тамбов) — 103:76 (30:14, 26:29, 24:14, 23:19).

«ЧБК»: Эдвардс (20), Поллард (15), Ривный (14), Додеус (13), Туманов (11), Ильвовский (9), Орехов (9), Савин (6), Морозов (4), Стубеда (2), Борисов, Якунин.

БК «Тамбов»: Стойко (16), Карбусов (15), Заболотнев (13), Суханов (7), Лукьянов (6), Орехов (5), Можаровский (5), Синегубов (5), Шилохвостов (2), Иванов (2), Митюк.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Кортез Эдвардс («ЧБК»)

Шикарный матч в исполнении плеймейкера челябинского клуба. Задал тон игре, классно сыграл в стартовом периоде. Мало ошибался, хорошо попадал (7/9) — респект!

Дмитрий Ривный («ЧБК»)

Начал со скамейки запасных, но здорово вошел в игру. Меньше 20 минут на площадке получились продуктивными: 14 очков и 11 подборов — есть первый дабл-дабл сезона!

Натаниэль Поллард («ЧБК»)

Забивал сам, ассистировал партнерам. Еще и под кольцом бодался. Впрочем, ему это положено по статусу. 15 очков и 9 подборов за 21 минуту на паркете — весьма продуктивно.

Наша команда победила! И второй раз подряд более чем уверенно на старте турнира в Суперлиге. Игра «ЧБК» приятно удивляет и говорит о том, что челябинский клуб реально может претендовать на самые высокие места. И те задачи, которые поставило перед тренерским штабом и игроками руководство клуба — отнюдь не завышенные, а реальные и вполне решаемые.

Фото: Юлия Неструева, пресс-служба «ЧБК» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).