Баскетбол на старте: «Металлург» будет биться за место в плей‑офф Суперлиги

Магнитогорская команда значительно обновила состав и пригласила в свои ряды опытного тренера

Руководство БК «Металлург» сделало выводы из прошлой неудачи и пригласило в свои ряды проверенных и опытных бойцов. Магнитогорский клуб значительно обновил состав, предложив должность главного тренера матерому специалисту, и теперь полон решимости побороться за место в плей-офф Суперлиги. Рассказываем, с каким багажом команда подходит к старту сезона и на что она может претендовать.

Межсезонье. В летний период южноуральцы провели семь контрольных матчей. Однако выводы из них делать вряд ли стоит. В одних матчах «Металлург» приятно удивлял (чего стоит победа над БК «Темп-СУМЗ» на турнире в Челябинске), в других откровенно «халтурил». Да, проигрывать сопернику из Единой лиги ВТБ не зазорно, но не с разницей в 55 очков. А магнитогорцы даже не попробовали навязать борьбу «Уралмашу», уступив екатеринбуржцам со счетом 41:95.

Не получился у магнитогорцев и матч в южноуральском дерби с «ЧБК» (71:89), хотя временами игра команды смотрелась очень даже симпатичной. Возможно, главный тренер «Металлурга» Вадим Филатов «темнил» и не раскрывал всех карт.

Селекция. Команда однозначно усилилась, взяв в обойму нескольких опытных игроков. Главной ее звездой стал Антон Глазунов из «Уралмаша». Мало того что он в Суперлиге повидал многое, так еще и в Единой лиге играл заметную роль. Он переехал в Магнитогорск к тренеру, с которым его многое связывает. И есть ощущение, что от его игры будет зависеть очень многое, если не все.

Под стартовую пятерку пришли в «Металлург» и Максим Кондаков с Александром Мальцевым. Оба играли заметную роль в прежних командах «Темп-СУМЗ» и «Химки» соответственно. Да и Кирилл Михеев с Василием Мартыновым добавят южноуральцам мощи в «краске» и на «периметре».

Состав. Коллектив у «Металлурга» подобрался симпатичный и амбициозный. Сомнения вызывает разве что неполный состав команды. В обойме лишь 13 игроков, половина из которых до уровня Суперлиги хоть и дотягивает, но вряд ли способна определять игру коллектива. По всей видимости, серьезную нагрузку в сезоне у Вадима Филатова будут нести 7—8 игроков. Хватит ли им сил — большой вопрос.

Стартовый состав (версия ИА «Первое областное»):

разыгрывающий: Антон Глазунов;

атакующий защитник: Максим Кондаков;

легкий форвард: Александр Мальцев;

тяжелый форвард: Максим Лютыч;

центровой: Кирилл Михеев.

Другие игроки команды:

Отар Пхакадзе, Василий Мартынов, Ярослав Венников, Даниил Юрков, Григорий Скрынник, Станислав Сарафанкин, Артем Степанцов, Даниил Кочергин.

Цитата

«Наша стратегическая цель — развитие баскетбола и выход на уверенное второе место по популярности среди всех видов спорта в Магнитогорске. Баскетбол — самый доступный вид спорта для детей. В школу все приходят с футболками, шортами, кроссовками. Главная цель — чтобы дети больше занимались спортом, а не сидели в гаджетах. Сейчас для этого созданы все условия в городе».

Гендиректор БК «Металлург» Максим Корноухов

Задача: выход в плей-офф

Штаб БК «Металлург» озвучил цели на сезон конкретные: команда должна выходить в плей-офф. Хотя и сделал ремарку, что за топ-8 будут бороться едва ли не все клубы Суперлиги. И в этой борьбе магнитогорцам придется непросто.

Мнение ИА «Первое областное»

С руководством магнитогорского клуба трудно не согласиться. Уж слишком много равных по классу команд собралось в группе, которые принято называть «середняками». Хуже, чем в прошлом году, дела у «Металлурга» точно не будут (а куда ж ниже-то опускаться?). Хватит ли имеющихся ресурсов для попадания в плей-офф? Кажется, что да.





Есть такое ощущение, что руководство клуба сформировало для себя финансовую «подушку» для того, чтобы усилить коллектив по ходу сезона. В таком случае пара-тройка качественных приобретений к Новому году придется как нельзя кстати.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).