Баскетбольные клубы Челябинской области потерпели синхронные поражения в Суперлиге

«Челбаскет» уступил лидеру чемпионата, а «Металлург» — ижевскому «Куполу‑Родники»

На финише регулярного чемпионата в мужской баскетбольной Суперлиге досадные поражения потерпели команды Челябинской области. «Челбаскет» на своей площадке оказал достойное сопротивление лидеру турнира, но все же уступил ревдинскому клубу «Темп-СУМЗ» — 70:74. «Металлург» в Магнитогорске также в равной борьбе проиграл команде «Купол-Родники» из Ижевска — 67:71, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Домашний поединок с лидером чемпионата имел для «Челбаскета» важнейшее значение. В случае победы наша команда гарантировала бы себе выход в плей-офф. Челябинцы показали хорошую игру, на равных бились с клубом «Темп-СУМЗ». Практически весь матч гости вели в счете, но с небольшим перевесом — хозяева не отпускали соперников далеко вперед. Увы, но концовку клуб из Свердловской области провел собраннее и выиграл с разницей в 4 очка — 70:74.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

20 марта. «Челбаскет» (Челябинск) — «Темп-СУМЗ» (Ревда) — 70:74 (17:18, 19:22, 18:19, 16:15).

«Челбаскет»: Туманов (14), Якунин (14), Эрнандес-Зиненко (13), Незванкин (9), Лавников (7), Подобедов (5), Стубеда (4), Борисов (4), Кочергин, Печенджиян, Третьяк.

«Темп-СУМЗ»: Самойленко (15), Зиборов (12), Иванов (12), Левшин (8), Евстигнеев (7), Востриков (6), Малинин (4), Балашов (4), Хозяшев (2), Кондаков (2), Ильинов (2), Макаров.

Не менее упорным получился и поединок в Магнитогорске. «Металлург» уже потерял все шансы на выход в плей-офф. Поэтому мог позволить себе поэкспериментировать с составом, наиграть связи, отработать тактические схемы. Его соперник «Купол-Родники» был более мотивированным — ижевский клуб еще сохранял шансы на попадание в топ-8 команд Суперлиги.

Южноуральцы не лучшим образом начали поединок, но здорово сыграли во втором периоде и ушли на большой перерыв, ведя в счете — 41:34. Однако затем игра разладилась. Стоило сопернику поднажать, как результативность «Металлурга» начала падать. В итоге обидное поражение 67:71.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

20 марта. «Металлург» (Магнитогорск) — «Купол-Родники» (Ижевск) — 67:71 (15:18, 26:16, 13:20, 13:17).

«Металлург»: Джефферсон (14), Куликов (12), Лютыч (10), Сарафанкин (6), Ремизов (6), Степанцов (6), Фещенко (4), Мышалов (3), Митькин (3), Кольцов (2), Юрков (1),

«Купол-Родники»: Кузнецов (12), Архипов (11), Жмако (11), Бобровских (10), Куимов (9), Карванен (7), Полстянов (7), Кипкеев (3), Горшков (1), Лисовский, Винник.

Всем командам в регулярном чемпионате Суперлиги осталось провести по одному поединку. «Челбаскет» 23 марта сыграет дома с «Куполом-Родники», а «Металлург» — с командой «Темп-СУМЗ». Отметим, что в борьбе за плей-офф все находится в руках челябинского клуба. В случае победы он сохранит за собой 7-е место в турнирной таблице. При поражении может оказаться за чертой топ-8 и за бортом плей-офф.

Фото: пресс-службы БК «Челбаскет» и «Металлург».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).