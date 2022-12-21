Баскетбольные клубы «Челбаскет» и «Металлург» поделили очки в Высшей лиге

В повторной игре челябинцы одержали победу со счетом 112:61

Южноуральские баскетбольные клубы «Челбаскет» и «Металлург» провели две встречи в Высшей лиги чемпионата России. В Челябинске в первой игре магнитогорцы одержали победу 77:82, однако в повторном матче челябинцы смогли взять реванш с крупным счетом 112:61, передает корреспондент ИА «Первое областное».



В первой встрече «Металлургу» удалось открыть счет и с первых минут взять инициативу в свои руки. К середине первой четверти челябинские баскетболисты смогли набрать всего два балла против 14 очков гостей. Во втором отрезке хозяева вернулись в игру. Перед большим перерывом гости вели в счете 33:47. В третьей четверти «Челбаскет» старался сократить отставание и сравнять счет, но магнитогорцы уверенно довели дело до победы 77:82.



Самыми полезными игроками стали Никита Перцев («Челбаскет»). На его счету 16 очков, 11 подборов и 3 передачи. У гостей лучшим стал Иван Фещенко с 14 очками и 11 подборами.



В повтором южноуральском дерби «Металлург» вновь открыл счет, но Кирилл Епанов за минуту набрал 7 очков и перевернул ход игры. На протяжении первых двух игровых отрезков хозяева доминировали на паркете. После первой половины счет был 62:31 в пользу челябинцев. После большого перерыва баскетболисты «Челбаскета» не позволяли гостям сократить отставание и довели дело до разгромной победы со счетом 112:61.



Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Павел Кольцов. Он набрал 17 очков, 13 передач и 9 подборов. Также отличную игру показал Никита Перцев. На его счету было 30 очков, 6 подборов и 6 передач. А у магнитогорцев выделился Ярослав Венников с 16 очками.



Следующие поединки команды проведут 19-20 января. «Челбаскет» сыграет с «Южным слоном», «Металлург» встретится с «Динамо-МГТУ».

