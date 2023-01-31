Руководство баскетбольного клуба «Металлург» объявило о расторжении контракта с одним из лидеров команды Валентином Назаровым. За магнитогорскую команду баскетболист провел два сезона. В текущем сезоне за «Металлург» игрок провел 23 матча, в которых набирал 8,1 очка, 3,5 подбора и 4,3 передачи, сообщает пресс-служба БК «Металлург».
«Дорогие болельщики, хотелось бы искренне поблагодарить вас, ведь, как бы сильны мы ни были, поддержка еще больше увеличивает наши силы. Спасибо за ваши эмоции и энергию, которыми вы заряжали команду и меня на протяжении всего времени, за вашу доброту и искренность, спасибо каждому из вас. Я всегда буду с теплом и улыбкой вспоминать время, проведенное в Магнитогорске», — рассказал Валентин Назаров.
В прошлом сезоне Валентин принял участие в 47 матчах, в которых он набирал 4,1 очка, 2,5 подбора, 4,5 передачи. В составе «Металлурга» игрок стал чемпионом Суперлиги-2. В текущем сезоне игрок принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 8,1 очка, 3,5 подбора и 4,3 передачи за 26:04 минут на паркете.
Добавим, что сейчас магнитогорская команда занимает пятую строчку в Высшей лиге. Следующие поединки «Металлург» проведет 4 и 5 февраля в Чебоксарах, где встретится с местными «Чебоксарскими ястребами».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес