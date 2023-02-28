В Челябинске пройдут игры четвертьфинала плей-офф чемпионата российской Высшей лиги. Челябинский «Челбаскет» и магнитогорский «Металлург» по итогам регулярного чемпионата заняли первую и четвертую строчку соответственно. С 8 по 10 марта на паркете Дворца пионеров и школьников соберутся четыре команды, которые разыграют места с 1-го по 4-е, сообщает пресс-служба РФБ.
Четыре команды, которые попали в плей-офф, проведут два тура по круговой системе (каждая сыграет по 6 матчей) с учетом очков, набранных в первом раунде Высшей лиги. В их число вошли челябинский «Челбаскет», ростовский БАРС-РГЭУ, магнитогорский «Металлург» и «Динамо-МГТУ» из Майкопа.
«Ростов во втором матче оборвал нашу победную серию из 12 матчей подряд, но обе игры можно занести в наш актив. Есть пища для размышления. Поражения всегда приземляют игроков на землю и напоминают, что каждая новая игра — новая история, а каждая победа начинается с желания и энергии, которую ты излучаешь и делишься со своими партнерами. Мы не отчаиваемся. Есть время восстановиться и набраться сил перед домашним пузырем, где мы проведем игры в круг с командами из топ-4 чемпионата», — рассказал главный тренер «Челбаскета» Алексей Миронов.
Расписание матчей:
8 марта 2023 г. (среда)
14:00 БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) — «Динамо-МГТУ» (Майкоп).
17:00 «Челбаскет» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск).
9 марта 2023 г. (четверг)
16:00 «Металлург» (Магнитогорск) — БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону).
19:00 «Челбаскет» (Челябинск) — «Динамо-МГТУ» (Майкоп).
10 марта 2023 г. (пятница)
16:00 «Динамо-МГТУ» (Майкоп) — «Металлург» (Магнитогорск).
19:00 «Челбаскет» (Челябинск) — БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону).
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