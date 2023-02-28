В Челябинске пройдет второй этап российской баскетбольной Высшей лиги

В турнире за 1—4‑е места сыграют два южноуральских клуба

«Ростов во втором матче оборвал нашу победную серию из 12 матчей подряд, но обе игры можно занести в наш актив. Есть пища для размышления. Поражения всегда приземляют игроков на землю и напоминают, что каждая новая игра — новая история, а каждая победа начинается с желания и энергии, которую ты излучаешь и делишься со своими партнерами. Мы не отчаиваемся. Есть время восстановиться и набраться сил перед домашним пузырем, где мы проведем игры в круг с командами из топ-4 чемпионата»,

— рассказал главный тренер «Челбаскета» Алексей Миронов.

8 марта 2023 г. (среда)

9 марта 2023 г. (четверг)

10 марта 2023 г. (пятница)

В Челябинске пройдут игры четвертьфинала плей-офф чемпионата российской Высшей лиги. Челябинский «Челбаскет» и магнитогорский «Металлург» по итогам регулярного чемпионата заняли первую и четвертую строчку соответственно. С 8 по 10 марта на паркете Дворца пионеров и школьников соберутся четыре команды, которые разыграют места с 1-го по 4-е, сообщает пресс-служба РФБ.Четыре команды, которые попали в плей-офф, проведут два тура по круговой системе (каждая сыграет по 6 матчей) с учетом очков, набранных в первом раунде Высшей лиги. В их число вошли челябинский «Челбаскет», ростовский БАРС-РГЭУ, магнитогорский «Металлург» и «Динамо-МГТУ» из Майкопа.14:00 БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) — «Динамо-МГТУ» (Майкоп).17:00 «Челбаскет» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск).16:00 «Металлург» (Магнитогорск) — БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону).19:00 «Челбаскет» (Челябинск) — «Динамо-МГТУ» (Майкоп).16:00 «Динамо-МГТУ» (Майкоп) — «Металлург» (Магнитогорск).19:00 «Челбаскет» (Челябинск) — БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону).