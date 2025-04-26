Баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ» поборются за бронзу Высшей лиги

Челябинки в полуфинале проиграли «ЧГУ-Атланте», а еще потеряли одного из лидеров команды Марию Харчикову

Женская баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» неудачно провела матч в «Финале четырех», уступив в Челябинске соперницам из «ЧГУ-Атланта» со счетом 53:80. Ключевым моментом матча стала страшная травма, которую получила в конце второго периода один из лидеров южноуральской команды Мария Харчикова. Завтра, 27 апреля, «Славянка-ЧКПЗ» сыграет в малом финале, где поборется за бронзу турнира с пензенской «Юностью».

«Финал четырех» — это апогей баскетбольного сезона, полгода команды шли к этому событию, сыграли 40 матчей в регулярном чемпионате Высшей лиги, сражались с соперниками в плей-офф. Добралась до решающей стадии турнира и наша команда «Славянка-ЧКПЗ». И сам турнир РФБ доверила провести Челябинску. Все говорило о том, что наши девушки могут впервые побороться за большой и серьезный чемпионский титул...

Добралась до этой стадии и «ЧГУ-Атланта». Причем, на «тоненького». Спортсменки из Чебоксар в четвертьфинале проиграли домашний поединок «Металлургу». Во втором поединке в Магнитогорске они «выгрызли» победу с минимальным счетом (68:67). Ну а затем «хлопнули» южноуральцев в решающем третьем поединке, выиграв серию 2-1. К чему эта информация? Она о том, что девушкам из Чувашии характера не занимать. И девчатам из Челябинска нужно было принимать это во внимание.

А еще баскетболисткам «Славянки-ЧКПЗ» важно было нейтрализовать двух главных лидеров «ЧГУ-Атланта» — Олесю Огурцову и Марию Ануфриенко. Обе являются лучшими снайперами команды. Первую так и вовсе признали MVP регулярного чемпионата Высшей лиги.

Увы, выключить из игры лидеров соперника нашим девушкам не удалось. В первой половине матча солировала Ануфриенко, во второй — Огурцова. «Славянка-ЧКПЗ» на равных билась с соперницами в первом периоде, уступив с минимальной разницей в счете (17:18). Дальше игра пошла не в нашу пользу.

«ЧГУ-Атланта» стала добавлять, нашла свою игру пребывавшая до этого в тени Олеся Огурцова. Не лучшим образом и наши девушки действовали в атаке. А затем случился эпизод, который стал ключевым в матче. В одной из атак в безобидной ситуации потеряла мяч Алена Довнар. Разыгрывающая Мария Харчикова, оказавшись на последнем рубеже, попыталась остановить контратаку соперниц...

Смотреть на это было очень больно. Челябинская баскетболистка неудачно поставила ногу, рухнув на паркет рядом со скамейкой запасных «ЧГУ-Атланта». Те аж на мгновение непроизвольно закрыли руками глаза. Схватился за голову и главный тренер команды Никита Иванов. Мгновением спустя он оказался рядом с нашей спортсменкой, оказал ей поддержку. Со слезами на глазах Мария Харчикова вынуждена была покинуть площадку. И наверняка как минимум полгода будет восстанавливаться от травмы.

Разумеется, этот эпизод не мог не отразиться на моральном состоянии нашей команды. «Славянка-ЧКПЗ» потеряла одного из лидеров своей команды, разыгрывающего игрока. А если учесть, что она к тому моменту уступала в счете... Должно было произойти какое-то чудо, чтобы челябинки могли спасти этот матч.

Не смогли... «ЧГУ-Атланта» увеличила преимущество, создала комфортный задел в счете. По сути, вторая половина матча превратилась в формальность. Наши девушки не смогли найти резервы для того, чтобы улучшить свою игру и переломить ход матча.

Баскетбол. Высшая лига«. Женщины. «Финал четырех».

26 апреля. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары) — 53:80 (17:18, 12:26, 12:13, 12:23).

«Славянка-ЧКПЗ»: Ситникова (25), Васильева (12), Чекарева (8), Огородник (2), Гриценко (2), Харчикова (2), Сафонова (2), Довнар, Зеленцова, Посохова.

«ЧГУ-Атланта»: Ануфриенко (21), Шевченко (18), Огурцова (15), Кириленко (9), Силанова (8), Косинова (7), Коробенко (2), Бабкова, Лавренова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Анна Ситникова («Славянка-ЧКПЗ»)

Билась как лев. Да, ее команда проиграла, но центровая челябинского клуба сыграла на пять баллов. 25 очков говорят сами за себя. В ее активе также 7 подборов.

Мария Ануфриенко («ЧГУ-Атланта»)

Одна из лучших в чебоксарском клубе. Стала самой результативной в своей команде, набрав 21 очко.

Олеся Огурцова («ЧГУ-Атланта»)

Начала матч не лучшим образом, но затем включилась в игру. Выступила «дирижером» атак своей команды.

Завтра, 27 апреля, в челябинском ДПиШ им. Крупской состоятся два последних матча сезона в Высшей лиге. В поединке за 3-е место сыграют «Славянка-ЧКПЗ» и пензенская «Юность» (13:00), в финале за чемпионский титул сразятся ногинский «Спартак» и «ЧГУ-Атланта» (16:00).

Фото: пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).