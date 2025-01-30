Баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» продлила победную серию до 12 матчей в Высшей лиге

В последний раз челябинки проиграли соперницам 1 декабря 2024 года

Очередные две победы в Высшей лиге записали в свой актив баскетболистки челябинской команды «Славянка-ЧКПЗ». Они не знают поражений уже в 12 матчах подряд. Сегодня, 30 января, челябинки продлили победную серию, оказавшись сильнее клуба «Платов-РГЭУ». В последний раз наша команда уступала соперницам два месяца назад, когда 1 декабря 2024 года проиграла «ЧГУ-Атланта» в Чебоксарах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В двух поединках первого круга, прошедших в Ростове-на-Дону, челябинские баскетболистки не испытали проблем, уверенно разобравшись с «Платов-РГЭУ» — 84:54 и 90:46. Но есть один нюанс — южанки с тех пор значительно добавили в игре, и даже одержали пять побед в текущем чемпионате Высшей лиги.

Впрочем, класс команд все же несопоставим. Поэтому нет ничего удивительного в том, что «Славянка-ЧКПЗ» одержала «дежурные» две победы над уступающим в мастерстве соперником. Хотя гости, в целом, сыграли достойно — попытались дать бой одному из лидеров чемпионата.

В первом поединке игра шла на равных в двух периодах. Интересно, что гости ушли на перерыв даже ведя в счете 41:36. Но во второй половине матча все встало на свои места. Челябинки катком проехались по сопернику в третьем периоде, выиграв его 25:9. Ну и без нервотрепки и излишних переживаний завершили матч победой с разницей в 15 очков.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

29 января. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Платов-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — 74:59 (21:21, 15:20, 25:9, 13:9).

«Славянка-ЧКПЗ»: Чекарева (19), Довнар (14), Ситникова (14), Сафонова (10), Зеленцова (6), Пронкина (5), Огородник (4), Строева (2), Гриценко, Гречанникова, Варакина.

«Платов-РГЭУ»: Котова (24), Федорова (12), Ляшенко (9), Соснина (9), Хохленкова (3), Лопакова (2), Родимова, Ковалева, Сикорина.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Анна Ситникова («Славянка-ЧКПЗ»)

Еще чуть-чуть и могла бы сделать трипл-дабл. Анна за 35 минут на площадке: 14 очков, 6 подборов и 8 перехватов. Кажется, она очень близка к редкому в женском баскетболе достижению.

Яна Котова («Платов-РГЭУ»)

Также провела великолепный матч, став самой результативным игроком — 24 очка. У нее в активе также 10 подборов. КПИ аж 29 баллов!

Анастасия Чекарева («Славянка-ЧКПЗ»)

Стала лучшей в челябинской команде по набору очков, их в итоге оказалось 19. Хорошая статистика для игрока, который не всегда выступает ровно и стабильно.

Во втором поединке хозяйки площадки вольностей не допускали. В первую 5-минутку у гостей мало что получалось, а счет на табло был 15:2! Тренер южанок вынужден был использовать два тайм-аута, чтобы как-то привести своих подопечных в чувство.

Разыгрались спортсменки из Ростова во втором периоде. У них наконец-то пошли броски, достигли цели и четыре «трешки». В какой-то момент они сократили разрыв до 4 очков — 21:25.

Но все окончательно встало на свои места в третьей четверти. «Славянка-ЧКПЗ» вновь включила «победоносный» режим. 56:36 и можно было матч заканчивать, все вопросы о том, кто выиграет матч, по сути, был снят. В итоге 80:46 — более чем уверенная победа челябинской команды.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

30 января. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Платов-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — 80:46 (19:8, 18:20, 19:8, 24:10).

«Славянка-ЧКПЗ»: Довнар (16), Ситникова (15), Чекарева (14), Варакина (9), Зеленцова (8), Строева (4), Огородник (3), Пронкина (2), Гриценко.

«Платов-РГЭУ»: Лопакова (15), Хохленкова (11), Федорова (9), Котова (4), Соснина (4), Ляшенко (3), Сикорина, Ковалева, Родимова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Анна Ситникова («Славянка-ЧКПЗ»)

15 очков, 18 подборов, 6 перехватов! Шикарная статистика! Жаль, одна из лидеров челябинской команды не смогла сделать трипл-дабл, а ведь была очень к нему близка.

Алена Довнар («Славянка-ЧКПЗ»)

Стала самым результативным игроком матча. К 16 очкам добавила 9 подборов. Хороший матч в исполнении тяжелого форварда «Славянки».

Ульяна Варакина («Славянка-ЧКПЗ»)

Возможно, для нее это лучший матч в профессиональном баскетболе. Впервые набрала аж 9 очков. Реализовала 4/4 бросков игры! С хорошей игрой, Ульяна! Так держать!

«Славянка-ЧКПЗ» продлила свою победную серию до 12 матчей, но не приблизилась к лидерам турнира. Ногинский «Спартак» и чебоксарский «ЧГУ-Атланта» осечек не допускают. Впереди у челябинок серия из четырех игр на выезде. Ей предстоит в гостях сыграть с «Енисеем-2» (11 и 12 февраля) и «Динамо-2» (15 и 16 февраля).

Фото: пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).