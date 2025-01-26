Баскетболистки «Славянки‑ЧКПЗ» одержали десятую победу подряд в Высшей лиге

Челябинская команда дважды выиграла у клуба «Ростов‑ЮФУ» — 80:66 и 90:80

Женская баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» уже 10 матчей не знает поражений в Высшей лиге чемпионата России. В очередном туре челябинки уверенно выиграли у соперниц из клуба «Ростов-ЮФУ» — 80:66 и 90:80. Подопечные Евгения Рыжкова продолжают погоню за двумя лидерами чемпионата, занимая третье место в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Команда из Ростова является дебютантом турнира и в первых матчах выглядела робко. Проиграл «Ростов-ЮФУ» и челябинским баскетболисткам на домашней площадке, причем, как говорится, без вариантов — 40:66 и 56:71. Но ближе к экватору чемпионата в Высшей лиге южанки разыгрались, к ним пришли первые победы, да и борются они со старожилами турнира вполне достойно. Вот и в двух матчах со «Славянкой-ЧКПЗ» в Челябинске они показали, что их нужно воспринимать всерьез.

В первом матче они достойно бились с челябинками, после первой половины игры на табло горели 36:31. Оказывали они сопротивление хозяйкам и в третьем периоде. Но все встало на свои места в заключительной четверти. В ней челябинки сыграли предельно надежно и аккуратно, не дав соперницам возможности сократить разрыв в счете.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

25 января. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Ростов-ЮФУ» (Ростовская область) — 80:66 (18:17, 18:14, 24:21, 20:14).

«Славянка-ЧКПЗ»: Васильева (22), Харчикова (13), Ситникова (12), Чекарева (11), Довнар (7), Сафонова (6), Огородник (5), Зеленцова (2), Варакина (2), Гриценко, Гречанникова, Строева.

«Ростов-ЮФУ»: Чижевская (17), Кременецкая (13), Дмитриенко (9), Львова (9), Бекузарова (8), Аристова (6), Кривицкая (4), Таова, Крысина, Нахимова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ксения Васильева («Славянка-ЧКПЗ»)

В очередной раз проявила свои лидерские качества, став самым результативным игроком матча. Кроме того, сделала 6 подборов.

Александра Чижевская («Ростов-ЮФУ»)

Стала лучшей в составе ростовской команды. 17 очков, 5 подборов и 5 перехватов вкупе с хорошей реализацией бросков — хорошие статистические показатели.

Анна Ситникова («Славянка-ЧКПЗ»)

Сделала дабл-дабл: 12 очков и 11 подборов. Провела на площадке больше 34 минут, выполнив большой объем работы как в защите, так и в нападении.

Похожий сценарий игры был и в следующем поединке между командами, состоявшемся на следующий день. Разница в том, что «Славянка-ЧКПЗ» очень мощно провела стартовый 10-минутный отрезок, выиграв его — 30:19. Ростовчанки вновь оказались в роли догоняющих.

И их погоня увенчалась успехом, когда в середине третьего периода они сравняли счет — 52:52. Правда, продержался он недолго: челябинки взвинтили темп, увеличили отрыв до «+6» очков. Ну и в заключительной четверти довели матч до логического завершения.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

26 января. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Ростов-ЮФУ» (Ростовская область) — 90:80 (30:19, 16:22, 23:21, 21:18).

«Славянка-ЧКПЗ»: Сафонова (19), Харчикова (14), Ситникова (12), Васильева (12), Чекарева (11), Огородник (8), Довнар (6), Зеленцова (5), Варакина (2), Гречанникова (1), Строева.

«Ростов-ЮФУ»: Дмитриенко (22), Львова (15), Кременецкая (15), Чижевская (11), Бекузарова (7), Аристова (6), Кривицкая (3), Нахимова (1), Крысина.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Влада Сафонова («Славянка-ЧКПЗ»)

Вне всяких сомнений — лучший игрок матча. Здорово проявила себя в атаке, набрав 19 очков, у нее 80% реализации бросков с игры. А еще в активе 5 подборов и 5 перехватов.

Вероника Дмитриенко («Ростов-ЮФУ»)

Самый результативный игрок матча, часто брала на себя игру, хорошо «поливала» с дальней дистанции (4/6 — «трешки»). В итоге солидные 26 баллов КПИ.

Анна Ситникова («Славянка-ЧКПЗ»)

Капитан челябинской команды вновь практически не уходила с площадки. И вновь сделала очередной дабл-дабл: 12 очков и 11 подборов.

Баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ» одержали две домашние победы и теперь в 10 играх подряд не знают поражений. Подопечные Евгения Рыжкова продолжают погоню за двумя лидерами чемпионата, занимая третье место в турнирной таблице. Следующие два матча наша команда сыграет 29 и 30 января на домашней площадке с клубом «Платов-РГЭУ» из Ростова-на-Дону.

Фото: Юлия Неструева, БК «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».