Баскетбольная команда «Славянка‑ЧКПЗ» одержала 14 побед подряд в Высшей лиге

Челябинские спортсменки выиграли два матча в Высшей лиге у «Енисея‑2» — 93:69 и 77:73

Очередные две победы в копилку положили баскетболистки челябинской команды «Славянка-ЧКПЗ» в Высшей лиге. Подопечные Евгения Рыжкова выиграли гостевые поединки у дубля красноярского «Енисея». В первом из них они разгромили соперниц со счетом 93:69, во втором одержали волевую победу — 77:73. Челябинский клуб продолжает погоню за двумя лидерами турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На четыре выездных поединка челябинская команда отправилась в ослабленном составе. По различным причинам остались дома Анастасия Чекарева, Дарья Строева, Яна Тархова, Варвара Посохова… На матчи с клубом «Енисей-2» в Красноярске тренерский штаб «Славянки-ЧКПЗ» заявил лишь 8 игроков. Но и этих ресурсов хватило для того, чтобы одержать две победы.

В первом поединке у челябинок вообще не возникло никаких проблем. Уже к большому перерыву они вели в счете +20 очков — 46:26. Лидером атак «Славянки-ЧКПЗ» стала Ксения Васильева, набравшая в двух первых периодах 14 очков.

Преимущество в счете продолжало расти и в третьей четверти. В конечном счете четвертый период превратился в формальность. Наши девушки уверенно выиграли поединок — 93:69.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

11 февраля. «Енисей-2» (Красноярск) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 69:93 (10:27, 16:19, 22:27, 21:20).

«Енисей-2»: Кириленко (16), Ломаско (13), Афанасьева (10), Жуланова (6), Шеламагина (6), Соловьева (5), Котельникова (4), Рассказова (4), Неласий (4), Гринченко (1), Пантелеева, Мосеева.

«Славянка-ЧКПЗ»: Васильева (20), Ситникова (19), Довнар (16), Харчикова (14), Сафонова (8), Огородник (6), Пронкина (5), Зеленцова (5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Анна Ситникова («Славянка-ЧКПЗ»)

Получила аж 31 балл эффективности: набрала 19 очков, сделала 11 подборов и показала отличный процент реализации бросков — 80.

Алена Довнар («Славянка-ЧКПЗ»)

Также сыграла очень полезно: провела больше всех времени на площадке (32:48), в ее активе 16 очков, 7 подборов и 5 голевых передач.

Ксения Васильева («Славянка-ЧКПЗ»)

Не опустила свою же планку, сделала дабл-дабл (20 очков, 11 подборов). Но очень уж часто брала игру на себя: 9 точных бросков из 21!

Куда более упорным и драматичным получился матч между командами на следующий день. Хозяйки площадки сделали выводы из предыдущего поражения и провели матч на более высоком уровне. Они не давали уже так много пространства на площадке лидерам «Славянки».

Кроме того, сибирячки и сами лучше проявили себя в атаке. Особенно «зверствовала» атакующий защитник «Енисея-2» Дарья Кириленко. Девушка с баскетбольной фамилией разыгралась не на шутку, успевая везде. В конечном счете она набрала аж 32 очка. Впрочем, и ее усилий не хватило для того, чтобы сибирячки праздновали успех. «Славянка-ЧКПЗ» пусть и не без проблем, но сохранила победный счет к финальной сирене — 77:73.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

12 февраля. «Енисей-2» (Красноярск) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 73:77 (19:16, 20:21, 13:22, 21:18).

«Енисей-2»: Кириленко (32), Жуланова (11), Афанасьева (10), Ломаско (6), Шеламагина (5), Пантелеева (3), Неласий (2), Мосеева (2), Соловьева (2), Котельникова, Гринченко.

«Славянка-ЧКПЗ»: Васильева (19), Сафонова (15), Зеленцова (11), Довнар (10), Ситникова (10), Харчикова (8), Огородник (2), Пронкина (2).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дарья Кириленко («Енисей-2»)

Едва ли не в одиночку тащила команду к победе. Набрала аж 32 очка, а еще сделала 8 подборов. В итоге аж 32 балла за эффективность.

Влада Сафонова («Славянка-ЧКПЗ»)

Хорошо вошла в игру со скамейки: набрала 15 очков и сделала 9 подборов. Со средней дистанции бросала здорово, с дальней — неважно.

Мария Харчикова («Славянка-ЧКПЗ»)

Провела большой объем работы, переиграла свою визави на позиции разыгрывающей. Заслуживают внимания ее 9 голевых передач и 5 перехватов.

Баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ» в Высшей лиге не знают поражений уже в 14 матчах подряд. Они занимают третью строчку в турнирной таблице. Впереди их ждут еще два гостевых поединка — 15 и 16 февраля челябинки сыграют с дублем новосибирского «Динамо».

Фото: пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).