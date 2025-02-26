Баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ» не смогли остановить лидера Высшей лиги

Челябинская команда потерпела два домашних поражения от ногинского «Спартака» — 60:63 и 63:76

Челябинская женская команда «Славянка-ЧКПЗ» достойно сыграла с фаворитом Высшей лиги, но оба раза уступила ногинскому «Спартака». В первом матче челябинки едва не перевели игру в овертайм, а во втором — провалили второй период. Несмотря на поражения, наша команда обеспечила себе участие в плей-офф. Рассказываем, как прошли поединки для «Славянки-ЧКПЗ» с лидером чемпионата.

Первая игра с лидером чемпионата получилась зрелищной, хоть и не самой результативной. Первая ее половина завершилась со счетом 30:27 в пользу гостей. Это преимущество «красно-белым» удалось достичь во многом благодаря хорошей игре на подборах. Ногинские девчата выиграли борьбу под щитом (33-18), а опытнейшая Марина Криволапова набрала аж 8 подборов.

У челябинок неплохо вошла в игру Ксения Васильева — 10 очков и 5 подборов. Но в целом «Славянка-ЧКПЗ» не лучшим образом бросала со средней дистанции — лишь 32,3% попадания, реализовав лишь 10 бросков из 31. У гостей здорово «поливала» с дальней дистанции Александра Пиляева.

После перерыва «Спартак» усилил игру в атаке, мощно стартовав. Не прошло и трех минут, как разрыв в счете вырос аж до 14 очков — 27:41. Ценой больших усилий челябинкам удалось-таки вернуть интригу матчу. Приблизиться к соперницам удалось в самой концовке.

За 1,5 минуты до финальной сирены хозяйки площадки сократили разрыв в счете до минимума. У них был хороший шанс вырвать победу. Ну или хотя бы перевести игру в овертайм. Увы, в последней атаке не достигли цели «трешки» Анастасии Чекаревой и Марии Харчиковой. 60:63 — обиднейшей поражение в равном поединке, в котором чуть больше удача улыбнулась соперницам.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

25 февраля. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Спартак» (Ногинск) — 60:63 (17:18, 10:12, 12:19, 21:14).

«Славянка-ЧКПЗ»: Васильева (14), Харчикова (12), Довнар (11), Ситникова (5), Огородник (5), Сафонова (5), Чекарева (5), Зеленцова (3), Пронкина.

«Спартак»: Пиляева (17), Пузикова (12), Ирхина (10), Криволапова (8), Горшечникова (5), Шишмарева (4), Линникова (4), Калестру (3), Король.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александра Пиляева («Спартак»)

Стала самым результативным игроком матча, хорошо попадала с «трешки» (3/7), а еще сделала 8 подборов и 7 передач. Достойно!

Ксения Васильева («Славянка-ЧКПЗ»)

Сыграла полезно, хотя могла, пожалуй, быть и более эффективной в атаке. Зато в защите была надежна. 14 очков и 8 подборов — неплохой показатель, но не более того.

Марина Криволапова («Спартак»)

Практически не уходила с площадки, в атаке не преуспела, зато в обороне сыграла очень добротно. В ее активе 11 подборов и 7 голевых передач.

Не менее упорным получился поединок, прошедший на следующий день. Наши девчата хорошо начали встречу, и даже выиграли стартовый период 16:14. Но затем последовал чудовищный провал во второй 10-минутке. У баскетболисток «Спартака» пошли броски со средней и дальней дистанции.

В какой-то момент у Евгении Линниковой было 12 набранных очков и 100%-ная реализация (6/6). Да и другие девчата в красно-белой форме показывали удивительную точность. Все это позволило им сделать рывок 29:10 и создать себе вполне комфортное преимущество к большому перерыву — 26:43 не в нашу пользу.

В третьем периоде «Славянка-ЧКПЗ» сократила разрыв в счете до 10 очков. Но надо было еще добавлять в игре, плотнее действовать в обороне. Уж слишком хороший глазомер у девчат из Ногинска, особенно у Марины Криволаповой, которая продолжала не промахиваться в бросках со средней дистанции — 8/8.

Четвертый период команды начинали с 10-очковым преимуществом гостей. Отыграть его вполне можно было. Но хозяйки площадки провели решающий отрезок игры не лучшим образом. За 5 минут до финальной сирены «красно-белые» вели уже в 15 очков. Довести игры до победы им не составило труда.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

26 февраля. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Спартак» (Ногинск) — 63:76 (16:14, 10:29, 22:15, 15:18).

«Славянка-ЧКПЗ»: Васильева (18), Харчикова (15), Сафонова (8), Ситникова (7), Зеленцова (6), Чекарева (5), Довнар (2), Огородник (2), Пронкина.

«Спартак»: Криволапова (23), Пиляева (14), Линникова (14), Шишмарева (9), Горшечникова (5), Пузикова (3), Калестру (3), Король (3), Ирхина (2).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Марина Криволапова («Спартак»)

Опытнейшая баскетболистка была в ударе, став самым результативным игроком матча. При этом показала хороший процент реализации бросков, а еще сделала 7 подборов и 5 передач.

Евгения Линникова («Спартак»)

Также показала себя хорошим снайпером, у нее 70% попадания с игры. А еще у нее уникальное и редкое достижение: она ни разу не покинула площадку, сыграв все 40 минут!

Мария Харчикова («Славянка-ЧКПЗ»)

Пожалуй, лучшая в составе челябинской команды. В ее активе 15 очков и 4 передачи. Жаль, но все три броска с «трешки» цели не достигли.

Впереди баскетболисток «Славянки-ЧКПЗ» ждут еще два непростых поединка. На своей площадке челябинки принимают идущую на втором месте в Высшей лиге «ЧГУ-Атланту». Игры пройдут 1 и 2 марта.

Фото: пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).