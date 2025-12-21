Баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» понесла очковые потери в Омске

Челябинки в одном из матчей уступили клубу «Нефтяник-Титан-2»

Челябинская баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» потерпела неожиданное поражение в Высшей лиге, уступив на выезде в одном из матчей дублю клуба «Нефтяник-Титан». Сегодня, 21 декабря, южноуральская команда взяла реванш у омичек, однако по потерянным очкам упустила лидерство в турнире, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Славянка-ЧКПЗ» неудачно провела первый поединок с омичками, прошедший 20 декабря. Челябинки большую часть матча вели в счете, завершили первую его половину в свою пользу (31:27), однако провалили третий отрезок. Хозяйки площадки вырвались вперед и довели матч до победы.

В составе сибирского клуба отличилась Елена Староверова. Она стала лидером атак своей команды, набрав 23 очка. Что касается «Славянки-ЧКПЗ», то она провела один из худших матчей сезона, набрав лишь 54 очка.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 20 декабря. «Нефтяник-Титан-2» (Омск) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 61:54 (10:13, 17:18, 21:11, 13:12).

«Нефтяник-Титан-2»: Староверова (23), Тимофеева (10), Соловьева (6), Шамина (6), Львова (5), Крылова (5), Безуглая (4), Пфеффер (2), Буданова, Федорова,

«Славянка-ЧКПЗ»: Эрнандес (11), Грачева (9), Кортунова (7), Тюляндина (7), Зеленцова (6), Катлинская (6), Кузилова (5), Ситникова (3), Исаева, Закомолкина.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Елена Староверова («Нефтяник-Титан-2»)

Вне сомнений — лучший игрок матча: набрала 23 очка при 73% попадания с игры. Сделала 6 подборов и 2 перехвата.

Даяна Эрнандес («Славянка-ЧКПЗ»)

Была лучшей в челябинской команде. Набрала 11 очков, сделала 8 подборов. Но не пошел бросок: 5/13 с игры (38%).

Марина Тимофеева («Нефтяник-Титан-2»)

Провела хорошую игру, в ее активе — 10 очков и 6 подборов.

Зато в повторном матче, прошедшем сегодня, 21 декабря, челябинки уже не дали соперницам и шанса. И для этого баскетболисткам «Славянки-ЧКПЗ» достаточно было просто сыграть в «свою» игру.

Уже в первом периоде южноуральские спортсменки показали серьезный настрой на то, чтобы взять реванш. Они набрали 31 очко, убежав в отрыв в «+15». Еще больше они упрочили преимущество к большому перерыву — 51:27. Растерять его они уже не могли. В итоге более чем уверенная победа «Славянки-ЧКПЗ» со счетом 78:47.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 21 декабря. «Нефтяник-Титан-2» (Омск) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 47:78 (16:31, 11:18, 13:13, 7:16).

«Нефтяник-Титан-2»: Староверова (17), Шамина (7), Тимофеева (6), Соловьева (4), Буданова (4), Безуглая (3), Федорова (2), Пфеффер (2), Воронкова (2), Крылова, Иванова, Львова.

«Славянка-ЧКПЗ»: Кузилова (17), Эрнандес (12), Закомолкина (10), Кортунова (10), Зеленцова (8), Ситникова (8), Катлинская (7), Грачева (2), Тюляндина (2), Исаева (2).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Софья Кузилова («Славянка-ЧКПЗ»)

С игры попадала неудачно, зато с «трешек» была в ударе: 5/9 — и это 56% попаданий. Стала самой результативной в челябинской команде.

Елена Староверова («Нефтяник-Титан-2»)

Вновь была лидером сибирского клуба, набрала 17 очков.

Даяна Эрнандес («Славянка-ЧКПЗ»)

Едва не сделала дабл-дабл: 12 очков и 9 подборов, в ее активе также 4 голевые передачи.

«Славянка-ЧКПЗ» пока еще сохраняет лидерство в Высшей лиге, но по общему количеству набранных очков. По проценту набранных баллов челябинки занимают уже третью позицию. Из-за поражения в Омске они пропустили вперед магнитогорский «Металлург» и «ЧГУ-Атланту» из Чебоксар.

Следующие два матча подопечные Евгения Рыжкова также сыграют на выезде — 6 и 7 января 2026 года челябинки сразятся в гостях с дублем новосибирского «Динамо».

Фото: пресс-служба БК «Нефтяник-Титан-2» (Омск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).