Баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» вернула себе лидерство в Высшей лиге

Челябинки по дополнительным показателям опережают магнитогорский «Металлург»

Две победы в Высшей лиге одержали баскетболистки челябинской команды «Славянка-ЧКПЗ». Они дважды взяли верх в гостевых поединках с ногинским «Спартаком». Благодаря этому успеху подопечные Евгения Рыжкова вернули себе лидерство в турнирной таблице и по дополнительным показателям опережают магнитогорский «Металлург».

Выезд в Ногинск для нашей команды не обещал легкой прогулки. Подмосковный «Спартак» входит в число претендентов на высокие места по итогам чемпионата Высшей лиги. Да и «регулярку» баскетболистки из Ногинска проводят на высоком уровне. Перед матчем с челябинками «красно-белые» занимали четвертое место.

В первом матче «Славянка-ЧКПЗ» хорошо провела первую половину матча, и прежде всего — в атаке. Ярко проявила себя капитан команды Анна Ситникова. В текущем чемпионате она чередует успешные игры с неудачными, но в этот раз была на высоте.

Перед заключительным периодом челябинки вели в счете +12 очков. Хозяйки площадки попытались было добавить в скорости и движении, сократили отставание, но на большее их не хватило. Подопечные Евгения Рыжкова грамотно сыграли по счету, добавив в организации игры в обороне.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 6 декабря. «Спартак» (Ногинск) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 59:69 (16:21, 20:22, 10:15, 13:11).

«Спартак»: Пиляева (15), Криволапова (11), Шишмарева (9), Пузикова (7), Михалева (7), Ирхина (5), Линникова (5), Филиппова, Король, Дергаусова.

«Славянка-ЧКПЗ»: Ситникова (17), Грачева (14), Эрнандес (13), Кортунова (10), Кузилова (7), Тюляндина (3), Катлинская (3), Исаева (2), Безгубенко, Закомолкина, Зеленцова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Анна Ситникова («Славянка-ЧКПЗ»)

Капитан челябинской команды снова в деле: затащила матч, став самым результативным игроком — 17 очков. Сделала также 7 подборов.

Даяна Эрнандес («Славянка-ЧКПЗ»)

Сделала дабл-дабл: 13 очков и 12 подборов. Но не пошел бросок — не самый хороший процент реализации с игры (4/10), промазала все четыре «трешки».

Александра Пиляева («Спартак»)

Лучший игрок в составе подмосковного клуба. У нее 15 очков, 5 подборов и 5 голевых передач.

По схожему сценарию прошел повторный поединок между командами. С той лишь разницей, что уже к большому перерыву челябинки вели с разницей в 10 очков. В третьем периоде они еще упрочили преимущество. На этот раз роль лидера взяла на себя Даяна Эрнандес, тяжелый форвард «Славянки-ЧКПЗ» почти не уходила с площадки, проявила себя как в обороне, так и атаке.

42:58 к началу четвертого периода — более чем комфортный задел в счете. Удивительно, но челябинки едва его не растеряли. Баскетболистки «Спартака» благодаря усилиям Александры Пиляевой и опытной Марины Криволаповой стали сокращать отставание. И едва не совершили камбэк. И все же с разницей в 6 очков «Славянка-ЧКПЗ» одержала победу в повторном матче.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 7 декабря. «Спартак» (Ногинск) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 61:67 (14:22, 16:18, 12:18, 19:9).

«Спартак»: Пиляева (20), Криволапова (15), Михалева (8), Король (6), Ирхина (5), Дергаусова (5), Шишмарева (2), Зобнина, Линникова, Пузикова, Филиппова

«Славянка-ЧКПЗ»: Эрнандес (16), Кузилова (10), Ситникова (10), Грачева (10), Кортунова (9), Зеленцова (5), Исаева (4), Катлинская (2), Тюляндина (1), Закомолкина, Безгубенко.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Даяна Эрнандес («Славянка-ЧКПЗ»)

Как и днем ранее, успевала быть везде, помогая в защите и эффективно действуя в атаке. В ее активе 16 очков и 8 подборов.

Александра Пиляева («Спартак»)

Стала самым результативным игроком матча (20 очков), часто брала игру на себя. Сделала также 7 подборов и 3 результативные передачи.

Анна Ситникова («Славянка-ЧКПЗ»)

10 очков, 8 подборов и 3 перехвата — капитан команды вновь сыграла продуктивно и полезно для команды.

«Славянка-ЧКПЗ» благодаря двум победам вернула себе лидерство в Высшей лиге. Она по дополнительным показателям (разница забитых/пропущенных очков) опережает магнитогорский «Металлург». Следующие два матча челябинки также проведут на выезде: 10 и 11 декабря им предстоят два поединка с «ЧГУ-Атлантой» в Чебоксарах.

Фото: пресс-служба БК «Спартак» (Ногинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).