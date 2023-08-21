В Москве завершился турнир по баскетболу 3×3 PODMOSTOM CUP, организованного Ассоциацией уличного баскетбола. Серебряным призером соревнований стала челябинская женская команда «Позитив», которая входит в систему клуба «Челбаскет», сообщает региональная Федерация баскетбола.

В финальном матче челябинские баскетболистки встречались с хозяевами турнира — клубом «Матрешки». «Позитив» уже обыгрывал столичную команду этим летом на турнире по баскетболу 3×3, приуроченному к 100-летию Московского спорта. Однако, в этот раз сильнее оказалась московская команда.

«Наши спортсменки достойно проявили себя на главной площадке страны по баскетболу 3×3 и увезли домой серебро», — отметили региональной Федерации баскетбола.
Добавим, что ранее Российская федерация баскетбола объявила, что Кубок России по баскетболу 3×3 пройдет с 14 по 16 сентября в Челябинске. В соревнованиях выступят 48 мужских и женских команд, среди них точно будет челябинский «Курчатов». Местом проведения турнира станет концертный зал и торгово-развлекательный комплекс «Таганай».