Женская баскетбольная команда «Позитив» стала призером турнира в Москве

В финальном поединке челябинки уступили столичному клубу

«Наши спортсменки достойно проявили себя на главной площадке страны по баскетболу 3×3 и увезли домой серебро»,

— отметили региональной Федерации баскетбола.