Баскетболист из США вытеснил из состава российского игрока команды «Металлург»

Разыгрывающий Владислав Лисовский проиграл конкуренцию Таюсу Джефферсону

Баскетбольный клуб «Металлург» из Магнитогорска вынужден был расторгнуть контракт с разыгрывающим Владиславом Лисовским. Игрок не смог выдержать конкуренции с новобранцем команды американцем Таюсом Джефферсоном. Соглашение с россиянином было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, игрок продолжит карьеру в клубе «Купол-Родники» из Ижевска, эту информацию подтвердили в штабе БК «Металлург».

«Владислав — хороший человек и трудолюбивый спортсмен. Но с приходом Джефферсона он перестал попадать в состав нашей команды. Мы могли его задействовать в клубе Высшей лиги, но „Металлург-Челбаскет“ создан для развития молодых игроков», — отметил спортивный директор магнитогорского клуба Александр Амелин.

Он также добавил, что агент игрока уже нашел своему клиенту новую команду. Так, Владислав Лисовский продолжит карьеру в клубе Суперлиги «Купол-Родники» из Ижевска.

Напомним, что баскетболист заключил контракт с «Металлургом» в летнее межсезонье-2024. Он сыграл за магнитогорскую команду в семи матчах Суперлиги, но проводил не так много времени на площадке — в среднем за 10 минут он набирал 1,9 очка.

Баскетбольный клуб «Металлург» в текущем чемпионате Суперлиги занимает 11-е место: в 12 матчах магнитогорцы одержали 5 побед и потерпели 7 поражений. Аналогичные показатели и у команды «Купол-Родники».