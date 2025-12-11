Баскетбольный клуб «ЧБК» вышел в четвертьфинал Кубка России

По итогам двух матчей он с разницей в 1 очко взял верх над командой «Темп-СУМЗ»

Челябинская баскетбольная команда по итогам двух матчей 1/8 финала Кубка России одержала верх над клубом «Темп-СУМЗ» из Ревды. После домашнего поражения с минимальным перевесом в счете «ЧБК» сыграл вничью с соперниками (82:82) на гостевой площадке. Причем исход противостояния решался в последней атаке, которую хозяева площадки не реализовали, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом матче между соперниками, прошедшем в Челябинске, хозяева площадки одержали победу со счетом 80:79. Разумеется, это иллюзорное преимущество ни о чем не говорило. И ответный поединок в Ревде обещал быть сложным. Тем более что «Темп-СУМЗ» — одна из самых сбалансированных команд Суперлиги, один из главных ее фаворитов.

Так и вышло: практически весь матч челябинцы вынуждены были догонять соперника. Уступали они хозяевам площадки и после первого (22:28), и после второго (43:46) периодов. В третьей четверти «ЧБК» вроде и предпринял попытку выровнять положение, однако ревдинцы в нужное время включились и забрали концовку. 55:60 — перед заключительным периодом.

В дебюте четвертой 10-минутки наша команда наконец-таки сравняла счет. И снова отпустила соперника. Все решалось в концовке матча. За 1 минуту до финальной сирены наши парни уступали 76:82, но каким-то чудом спаслись. В своей последней атаке точным оказался один из героев матча Натаниэль Поллард, хозяева же свою попытку не реализовали. 82:82 — боевая ничья, а по итогам двух матчей «ЧБК» впервые в своей истории выходит в четвертьфинал Кубка России!

Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 1/8 финала. Ответный матч

10 декабря. «Темп-СУМЗ» (Ревда) — «ЧБК» (Челябинск) — 82:82 (28:22, 18:21, 14:12, 22:27).

«Темп-СУМЗ»: Макаров (15), Крылов (12), Клюев (12), Евстигнеев (9), Левшин (7), Иванов (6), Смыгин (5), Сопин (4), Малинин (2), Копанцев.

«ЧБК»: Поллард (18), Кортез (13), Савин (10), Ривный (9), Додеус (9), Суворов (8), Стубеда (7), Туманов (6), Ильвовский (2), Кольцов, Орехов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Натаниэль Поллард («ЧБК»)

В очередной раз проявил свои лидерские качества, стал самым результативным игроком матча (18 очков), не боялся брать игру на себя.

Иван Макаров («Темп-СУМЗ»)

Был самым активным в составе ревдинского клуба, набрал 15 очков.

Дмитрий Ривный («ЧБК»)

Провел хороший матч, действовал эффективно как в обороне, так и атаке. Реализовал 3/3 с игры, набрал 9 подборов. В пассиве — неудачные дальние броски (1/6).

Следующим соперником клуба «ЧБК» станет приморское «Динамо». Формат проведения на этой стадии остается таким же: соперникам предстоит провести два матча — дома и на выезде, даты — 7 и 28 января. Победитель противостояния отправится в «Финал четырех», который пройдет с 13 по 15 марта 2026 года.

Фото: пресс-служба БК «Темп-СУМЗ» (Ревда)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)