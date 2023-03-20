Баскетболистки «Славянки» вышли в плей-офф Высшей лиги

Челябинская команда завершила регулярный чемпионат на 6‑м месте

Челябинский женский баскетбольный клуб «Славянка» выступит в плей-офф Высшей лиги чемпионата России. Команда завершила регулярный чемпионат на 6-м месте и в играх на выбывание сыграет с красноярским «Енисеем-2», сообщает пресс-служба БК «Славянка».

«Славянка» завершала регулярный чемпионат в домашнем туре тремя матчами. В первом из них челябинки на равных бились с соперницами из «Самары-2», но в конечном счете все же уступили — 54:64. Зато на следующий день наша команда сумела одержать уверенную победу над «Вологжанкой-Вологдой». Отличный матч выдала центровая Анна Ситникова — 20 очков, 7 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот при общем коэффициенте полезности 31.

В заключительном матче тура челябинки хорошо начали поединок против «Динамо-2» из Новосибирска. Они выиграли стартовый период, а затем игра разладилась. Провалив вторую и третью четверть, «славянки» вынуждены были отыгрываться. Увы, переломить ход игры не получилось — со счетом 59:44 победили сибирячки.

Чемпионат России. Высшая лига. Женщины. Турнир за 5—8-е места. Челябинск.

17 марта. «Славянка» — «Самара-2» (Самара) — 54:64

18 марта. «Славянка» — «Вологжанка-Вологда» (Вологодская область) — 75:54

19 марта. «Славянка» — «Динамо-2» (Новосибирск) — 44:59

Несмотря на два поражения, «Славянка» сохранила за собой 6-е место в турнире и решила для себя задачу-минимум, выйдя в плей-офф. В первом раунде челябинки сыграют с красноярским «Енисеем-2». В регулярном чемпионате команды провели между собой четыре поединка, в трех из них были сильней сибирячки.