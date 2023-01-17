Баскетбольный клуб «Славянка» поделил очки с «ЧГУ-Атланта» в Высшей лиге

Челябинская команда сыграла в новой игровой форме

Женская баскетбольная команда «Славянка» поделила очки с «ЧГУ-Атланта» в Высшей лиге чемпионата России. Перед матчами челябинский клуб презентовал новую игровую форму. В первой встрече уверенную победу в челябинки — 75:64, однако во второй игре гости взяли реванш со счётом 57:66, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Перед первой игрой «Славянка» представила обновленную форму. Дизайнером экипировки стала Марина Вилисова. Она специализируется на стиле, присущему Древней Руси, поэтому именно Марина разработала лимитированную форму для челябинской команды.



Первая игра на паркете Дворца пионеров и школьников проходила в максимально равной борьбе. Счет после первой половины был в пользу «Славянки» — 40:33. На протяжении всех игровых отрезков челябинские баскетболистки владели преимущество и смогли добиться успеха со счетом 75:64. Эта третья победа подряд челябинской команды.



Лучшим игроком победного матча стала Татьяна Беспалова. Она набрала 9 очков, 7 подборов, 5 передач и 3 перехвата при коэффициенте полезности 16.



Во втором матче начало игры прошло под контролем баскетболисток из Чебоксар, но челябинки быстро сократили отставание и вышли вперед. Во втором отрезке гости навязали очень серьезную борьбу и ушли лидерами на большой перерыв — 25:36. В последующих четвертях хозяева не смогли сократить отставание и «ЧГУ-Атланта» взяла реванш со счётом 57:66.



Лучшим игроков в составе «Славянки» стала Валерия Яковлева. В ее активе 18 очков, 7 подборов и 5 передач. Челябинская команда занимает шестое место в турнирной таблице. Следующие поединки «Славянка» проведет 29 и 30 января в гостях против красноярского «Енисея-2».

