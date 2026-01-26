Баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ» отправились в погоню за «Металлургом» в Высшей лиге

Челябинская команда одержала две домашние победы над дублем оренбургской «Надежды»

Женская баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» после серии неудачных гостевых матчей одержала две домашние победы в Высшей лиге. Челябинки на своей площадке дважды обыграли команду «Надежда-2» из Оренбурга — 65:60 и 84:58. Подопечные Евгения Рыжкова сохранили второе место в турнире вслед за магнитогорским «Металлургом», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первая игра между командами, прошедшая 24 января, получилась равной и упорной. Хотя баскетболистки «Славянки» резво взяли старт, выиграв стартовую 10-минутку со счетом 22:9. Однако затем последовал необъяснимый провал во втором периоде. Гости перехватили инициативу, став сокращать разрыв в счете.

Главным образом им удавалось это сделать благодаря хорошей реализации бросков со средней и дальней дистанции. Особенно в этом усердствовала лидер «Надежды-2» Софья Мурзанева. Она вообще сыграла в матче бесподобно: набрала едва ли не половину очков всей команды, практически каждая третья атака оренбурженок завершалась броском этой спортсменки.

Во многом благодаря ее усилиям гости ушли на большой перерыв с минимальным перевесом в счете — 32:33. Челябинки сделали выводы, третью четверть они провели лучше, прежде всего в обороне. В заключительной 10-минутке хозяйки площадки сохранили преимущество и довели матч до победы — 65:60.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 24 января. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Надежда-2» (Оренбург) — 65:60 (22:9, 10:24, 20:12, 13:15).

«Славянка-ЧКПЗ»: Ситникова (18), Эрнандес (13), Закомолкина (10), Катлинская (7), Зеленцова (5), Кортунова (3), Кузилова (3), Безгубенко (3), Исаева (2), Тюляндина (1), Грачева.

«Надежда-2»: Мурзанева (27), Ковалева (11), Яшина (6), Двурядкина (6), Нахимова (4), Склярова (4), Шапорова (2), Лопакова, Есипова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Софья Мурзанева («Надежда-2»)

В очередной раз проявила свои лидерские качества, набрала почти половину очков всей команды (27). Каждая третья атака гостей завершалась броском этого игрока.

Анна Ситникова («Славянка-ЧКПЗ»)

Сделала дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов. У нее лучший показатель эффективности среди всех игроков матча (25 баллов).

Даяна Эрнандес («Славянка-ЧКПЗ»)

Провела матч на своем стабильно высоком уровне — 13 очков и 9 подборов.

Вторая игра сложилась по другому сценарию. В первой половине шла равная игра с равными шансами на успех. Чуть точнее действовали баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ». При этом тренерский штаб удачно ротировал состав, хорошо включались в игру спортсменки со скамейки запасных. 32:26 — с таким счетом завершилась первая половина матча.

После большого перерыва «Славянка-ЧКПЗ» включила турборежим: у девушек практически все получалось в атаке. Челябинки забивали в быстрых проходах, позиционных атаках, бросками со средней и дальней дистанции. За 10 минут игры они набрали аж 35 очков!

К такому развитию событий баскетболистки «Надежды-2» оказались не готовы. Вернуться в игру и совершить камбэк уже не представлялось возможным. «Славянка-ЧКПЗ» одержала уверенную победу со счетом 84:58.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 25 января. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Надежда-2» (Оренбург) — 84:58 (16:12, 16:14, 35:20, 17:12).

«Славянка-ЧКПЗ»: Эрнандес (14), Кортунова (13), Кузилова (13), Зеленцова (9), Закомолкина (8), Грачева (7), Исаева (7), Безгубенко (4), Ситникова (3), Артамонова (2), Тюляндина (2), Катлинская (2).

«Надежда-2»: Двурядкина (21), Мурзанева (14), Ковалева (11), Яшина (5), Нахимова (3), Склярова (2), Шапорова (2), Есипова, Лопакова, Ничкова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ангелина Двурядкина («Надежда-2»)

Приняла эстафету от Софьи Мурзаневой, у которой не пошел бросок. С ролью лидера справилась блестяще: сделала дабл-дабл — 21 очко и 14 подборов.

Даяна Эрнандес («Славянка-ЧКПЗ»)

Была лидером атак челябинской команды. В ее активе 14 очков и 11 подборов — весомый вклад в победу.

Екатерина Зеленцова («Славянка-ЧКПЗ»)

Умело выступила дирижером челябинских атак, не забывала при этом сама поражать кольцо соперника.

Теперь у «Славянки-ЧКПЗ» после 26 сыгранных матчей — 19 побед при 7 поражениях. Челябинский клуб сохранил за собой второе место в чемпионате Высшей лиги. Выше только магнитогорский «Металлург» (22 победы, 4 поражения). Следующие два матча челябинки проведут 7 и 8 февраля в гостях с клубом «Платов-РГЭУ» из Ростовской области.

Фото: Юлия Неструева (пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).