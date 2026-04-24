Клуб «ЧБК» с победы стартовал в полуфинале плей-офф баскетбольной Суперлиги

Челябинская команда на своей площадке выиграла у БК «Новосибирск» — 93:82 и повела в серии 1-0

Баскетбольный клуб «ЧБК» одержал победу в первом полуфинальном матче серии плей-офф в Суперлиге, взяв верх на домашней площадке над БК «Новосибирск» — 93:82. У челябинцев шикарный поединок провели легионеры из США — Натаниэль Поллард и Кортез Эдвардс. «ЧБК» повел в серии 1-0, уже завтра, 25 апреля, команды проведут второй матч, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сибиряки в первом раунде плей-офф преподнесли громкую сенсацию, выбив из турнира победителя регулярного чемпионата Суперлиги — приморское «Динамо». Так что о недооценке соперника со стороны челябинцев не могло быть и речи. Кроме того, это уже полуфинал турнира, а здесь слабых команд не может быть в принципе.

Это подтвердил и матч между командами, прошедший вчера в Челябинске. Хозяева площадки неудачно начали поединок. На последней минуте стартового периода Александр Семенюк довел отрыв гостей до 10 очков (23:13). Чтобы догнать соперника, «ЧБК» потребовалась целая четверть.

В самом конце первой половины Натаниэль Поллард — младший с линии штрафных восстановил равенство, однако точку во второй четверти успел поставить Азат Тукмаков — 45:43 в пользу гостей к большому перерыву.

Во второй половине матча «ЧБК» перехватил инициативу. Но уйти в отрыв ему долго не удавалось: максимальный перевес в третьей четверти составил всего «+6». А в середине четвертой соперников разделяли лишь 3 очка. Тем не менее финишный рывок челябинцам удался. Вскоре разница стала двузначной, а максимальный отрыв хозяев достиг «+13». Итог — 93:82 в пользу «ЧБК».

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч. 23 апреля. «ЧБК» (Челябинск) — БК «Новосибирск» — 93:82 (18:25, 25:20, 23:17, 27:20).

«ЧБК»: Поллард (20), Эдвардс (14), Ривный (13), Савин (11), Туманов (9), Кондаков (8), Ильвовский (7), Додеус (7), Стубеда (2), Морозов (2).

БК «Новосибирск»: Доэрти (23), Семенюк (12), Тукмаков (10), Комиссаров (9), Балашов (8), Бабушкин (6), Семенченко (6), Макеев (4), Кирдячкин (4), Плугарев, Новиков.

Счет в серии: 1-0.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Натаниэль Поллард («ЧБК»)

Вновь тащил команду за собой, едва не сделал дабл-дабл (20 очков + 9 подборов).

Колин Доэрти (БК «Новосибирск»)

Стал самым результативным игроком матча (23 очка), при этом практически не мазал со штрафных (9/10). Показал хороший процент реализации бросков со средней дистанции (64%).

Кортез Эдвардс («ЧБК»)

Был очень близок к тому, чтобы впервые сделать трипл-дабл за «ЧБК»: 14 очков, 10 передач и 8 подборов. Шикарный матч в исполнении разыгрывающего челябинского клуба.

«ЧБК» повел в серии до трех побед со счетом 1-0. Уже завтра, 25 апреля, состоится второй матч между командами. После этого команды отправятся в Новосибирск, где проведут третий поединок.

