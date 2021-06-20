Андрей Зубков: «Челябинск достоин большого баскетбола»

Самый известный и успешный воспитанник челябинского баскетбола хотел бы завершить свою карьеру в родном городе

Баскетболист питерского «Зенита» и сборной России в 18-летнем возрасте уехал из Челябинска, не видя перспектив в родном городе. К 29 годам он стал одним из лидеров сборной России и яркой звездой Единой лиги ВТБ. Пример Андрея Зубкова — исключение из правил и одновременно пример для тех мальчишек, которые могут добиться успеха в городе, где пока еще нет профессиональной команды по баскетболу высокого уровня.

«МНЕ ДАЛИ ШАНС — Я ИМ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ»

— Андрей, в чем же залог успеха? Как можно было вырасти в игрока экстра-класса в городе, где никогда не было баскетбола самого высокого уровня?

— Наверное, повлияло множество факторов, из которых сложился единый паззл. Я не могу сказать, что обладал суперталантом. Да, на тренировках старался, бился, доказывал, что достоин большего. Друзья говорят, что у меня характер пробивной, настырный. Но без везения точно не обошлось — оказался в нужное время и в нужном месте. Будучи игроком молодежной команды «Динамо-Теплострой» и выступая в первенстве ДЮБЛ (детско-юношеская баскетбольная лига) на меня обратили внимания тренеры, благодаря которым я оказался в Краснодаре.

— Переезд в Краснодар и стал тем поворотным этапом в карьере?

— Да, и там тоже подфартило немного. В то время в Единой лиге ВТБ действовал лимит на легионеров и команды должны были по правилам выпускать на площадку как минимум двух российских игроков. Случилось так, что Валерий Лиходей получил травму и выбыл на 2 месяца. Мне представился шанс, и я им воспользовался — сыграл несколько матчей за «Локомотив-Кубань» и закрепился в основном составе. С этого и начался мой профессиональный рост в карьере.

— На словах получается как будто все легко и просто.

— Ну да (улыбается). На деле, конечно, приходилось все доказывать. В каждом матче биться на пределе возможностей.

«Если бы мне сказали лет 20 назад, что Андрей вырастет в игрока сборной России, я в это никогда не поверил бы. Он пришел ко мне пацаном, первоклашкой. Да, были задатки, но не более того. У меня в группе занимались дети постарше на 2-3 года. Андрею приходилось тяжело — играть против ребят, которые физически мощнее и крепче гораздо сложнее. Он брал свое хитростью и прекрасным видением площадки, умел оценить ситуацию и принимать верные решения»,— Сергей Кравцов (первый тренер Андрея Зубкова).

— А в баскетболе как оказался? В одном из интервью ты признался, что ключевая роль в этом принадлежит твоей тете.

— Нет, в первую очередь родители повлияли на мой выбор. Тетя помогла с выбором тренера. Она сама в баскетбол играла, но вынуждена была из-за травм завершить карьеру раньше времени. Она и привела меня к Сергею Александровичу Кравцову, моему первому тренеру. Он вел тогда группу 1988-1989 гг.р., а я — 1991-го. Они уже умели все делать, а я зеленый пацан: не понимал, что происходит, но мне это почему-то нравилось.

— А почему не хоккей? Ты жил вроде как рядом с ареной «Трактор».

— Арена «Трактор» еще только строилась. Да, хоккей мне нравится. Но баскетбол сразу запал в душу и мысли что-то менять никогда не возникало.

«300 ПАР КРОССОВОК — ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ»

В родной СШОР-8 по баскетболу Андрей Зубков давал мастер-класс юным баскетболистам из «Челбаскета». По ее окончании с полчаса раздавал автографы всем желающим и фотографировался на память. А затем под аплодисменты и одобрительный гул сначала вручил майку, а затем снял кроссовки и подарил их одному из игроков. Выглядело это забавно, если знать одну важную, но интересную деталь: Андрей Зубков сам считает себя сникерхедом и единственным российским баскетболистом — обладателем внушительной коллекцией кроссовок. Обомлевший от такой щедрости игрок получил автограф на майке, протянул для росписи и кроссовки, но тут же получил предупреждение: «Не надо их пачкать, береги их».

Справка

Сникерхеды — это люди, коллекционирующие кроссовки. Хобби, часто проявляющееся в использовании и хранении обуви, сделанной для определенных видов спорта. Зародилась эта субкультура в США в конце 1980-х годов и связана с появлением великого баскетболиста Майкла Джордана и выпуском линейки кроссовок Air Jordan, а также ростом популярности хип-хоп музыки.

— Андрей, вы ломаете стереотипы — сникерхеды не раздают свои кроссовки направо и налево. Или у вас экземпляр был не раритетный?

— (смеется). Да, этих кроссовок у меня куча, а мне просто хотелось порадовать ребят. Я знаю, что это может значить для пацанов. Тем более кроссовки крутые, очень хорошей модели. Когда я был в их возрасте, даже мечтать не мог получить что-то подобное.

— А сейчас у вас есть какие-то эксклюзивные модели? Те, к которым нельзя прикасаться никому, даже детям?

— Есть дорогие модели, но не раритетные. И я не настолько повернутый на голову сникерхед, чтобы делать такие ограничения своим детям (улыбается).

— Стесняюсь спросить — сколько же у вас пар кроссовок?

— Около 300. Но эта коллекция не постоянная, сегодня вот одной пары лишился. Сезон заканчивается и начинаю их раздавать ребятам во время каких-то акций или мероприятий.

— А откуда появилось такое необычное увлечение?

— Даже не знаю, как-то само так получилось. Наверное, все связано с тем, что будучи ребенком, был лишен качественной экипировки и всегда хотелось иметь крутые кроссовки. Став зарабатывать, купил пару, затем вторую, третью и понеслось.

— Есть к чему стремиться?

— В России я не знаю ребят, увлекающихся этой темой. А в США это уже субкультура, многие игроки НБА к ней присоединились. Скажем, есть P.J. Tacker, который по ходу одного матча меняет 5-6 пар. А всего в его коллекции, как я слышал, больше 10 тысяч пар кроссовок.

— Рискну предположить, что они у тебя все аккуратно сложены, а носки к ним не разбросаны по углам.

— Да, я не люблю, когда вещи разбросаны. И детям стараюсь приучать к аккуратности. Если что-то взял, то должен потом вернуть на место.

«БАСКЕТБОЛ В ЧЕЛЯБИНСКЕ БУДЕТ СОБИРАТЬ ПОЛНЫЕ ТРИБУНЫ!»

— Андрей, позади сложный, но насыщенный событиями сезон в питерском «Зените». Что дальше?

— Чувствую, что это моя команда. Наверное, минувший сезон один из лучших в моей карьере. Даже несмотря на то, что мы ничего серьезного не выиграли. Коллектив подобрался очень хороший, дружный.

«Считаю, что самым важным в карьере Зубкова стали первые годы за клуб из Краснодара. Я следил за парнем и был очень удивлен, когда Андрей так быстро отвоевал место в стартовом составе „Локомотива“. Тем более, зная главного тренера Евгения Пашутина, который в матчах заигрывает, как правило, 5-6 игроков и неохотно подключает к составу молодежь. Учтите, что в той команде играли еще легионеры. Поэтому выиграть конкуренцию за место в составе такого сильного по именам клуба — дорогого стоит. Для Андрея это был главный прорыв и успех в карьере»,— Сергей Кравцов.

— Регулярный чемпионат «Зенит» вообще завершил на первом месте, оставив позади себя ЦСКА!

— Да, и в Евролиге достойный результат показали, вошли в топ-8, дали бой звездой «Барселоне». Жаль, в плей-офф Лиги ВТБ уступили-таки ЦСКА. Но ничего, постараемся взять реванш в следующем сезоне и наконец-таки прервать его гегемонию в российском баскетболе.

— А в НБА или европейский клуб нет желания перейти?

— Нет, не думаю об этом. Мне 29 лет — еще 5-6 лет поиграю и пора будет заканчивать с баскетболом. Тем более семья большая, не хотелось бы куда-то срываться за границу.

— Недавно вот великий итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон подписал контракт в 43 года с «Пармой» — клубом, в котором он начинал свою футбольную карьеру. Болельщики и журналисты любят такие истории.

— Я тоже (смеется). И с радостью вернулся бы в Челябинск. Но куда? Если бы здесь был клуб Единой лиги ВТБ или Суперлиги 1...

— В прошлом году в Челябинске возродили профессиональную мужскую команду по баскетболу.

— Да, и это здорово! Я очень рад тому, что приняли такое решение. Перспективы у команды есть. Слышал, что и глава региона заинтересован в том, чтобы баскетбол в Челябинске прогрессировал. Дай бог, чтобы все сложилось хорошо.

— А про то, что в скором времени еще и современная спортивная арена появится знаете?

— Да, на 5 тысяч зрителей. Это очень круто! Уверен, что и народ будет ходить на баскетбол. Это очень зрелищная и динамичная игра.

— Было бы только на кого смотреть! Кадров-то нет, да и за счет своих воспитанников высоко не прыгнешь.

— Конечно, надо время, чтобы система начала работать. Но начинать с чего-то нужно. Радует, что процесс уже пошел. Соглашусь, что на одних своих ребятах хороших результатов не добиться, нужно привлекать игроков из других городов или стран. Все зависит от возможностей и заинтересованности властей региона и спонсоров делать крутой баскетбольный продукт, который будет востребован у зрителей.

Андрей ЗУБКОВ

Дата рождения: 29.06.1991.

Место рождения: Челябинск.

Первый тренер: С. А. Кравцов.

Рост: 206 см, вес: 100 кг.

Достижения: Победитель Еврокубка ULEB (2013). Бронзовый призер Евролиги (2016). Серебряный призер Единой лиги ВТБ (2013, 2018, 2019). Бронзовый призер чемпионата России (2012).

Клубная карьера: 2011-2017 — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 2017-2019 — «Химки» (Московская область) 2019-наст.время — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Карьера в сборной: Бронзовый призер Всемирной Универсиады (2013), включен в символическую сборную турнира. В национальной сборной России с 2014 года. Участник чемпионата мира-2019 (12-е место). Участник чемпионатов Европы-2015 (17-е место) и 2017 (4-е место).