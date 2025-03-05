В Челябинске проведут баскетбольный Матч звезд среди любительских команд

Зрителей также ждут конкурсы трехочковых и зрелищный слэмданк-контест

В Челябинске состоится третье по счету грандиозное событие любительского баскетбола — Матч звезд. В этом году любители баскетбола увидят принципиально новый формат. Впервые команды сформированы не по географическому принципу (Челябинск против Магнитогорска), а по результатам драфта, проведенного капитанами команд — известными южноуральскими баскетболистами Алексеем Осокиным и Александром Амелиным, сообщает региональная федерация баскетбола.

Капитаны, подобно настоящим тренерам НБА, собирали свои команды, выбирая сначала победителей онлайн-голосования на баскетбольном портале, а затем игроков, отобранных судейской комиссией Федерации баскетбола Челябинской области. Это означает, что на площадке Дворца пионеров и школьников на Алом поле встретятся не просто соперники из разных городов, а друзья и товарищи по команде, вынужденные на время забыть о прежних союзах и сразиться друг против друга за звание лучшего.

Состав команды Алексея Осокина:

Александр Балабанов («УралГУФК»), Андрей Малышев («Строитель»), Вадим Сериков («Челбаскет-2»), Салават Куксильдин («Old man»), Вадим Мухаметдинов («Tamic»), Дмитрий Алимов («БК-80»), Алексей Щепотьев («БК-80»), Николай Рзянкин («Titans»), Максим Вышемирский («Металлург»), Константин Трапезников («Строитель»), Павел Щеклеин («Titans»).

Состав команды Александра Амелина:

Антон Кохельников («МФМ»), Джон Назаров («Челбаскет-2»), Владислав Гаффаров («Металлург»), Андрей Егоров («Строитель»), Константин Юдин («Team Power»), Никита Шедогуб («Металлург»), Петр Журавлев («МФМ»), Егор Багров («БК-80»), Алексей Степанов («Old man»), Вячеслав Жидяев («Old man»), Расим Мухтаров («УМК»).

Зрителей также ждет 8 марта яркое шоу с участием приглашенных музыкантов и танцевальных коллективов. Организаторы обещают сюрпризы, подарки и неожиданные повороты, включая неожиданного судью. Кроме того, состоятся зрелищный конкурс по слэм-данкам и конкурс трехочковых бросков.

Организаторами события выступят Федерация баскетбола Челябинской области при поддержке Фонда поддержки спорта.

Событие: Матч звезд по баскетболу.

Дата: 8 марта, 13:00.

Место: Челябинск, Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской (Свердловский проспект, 59).

Возрастное ограничение: 0+