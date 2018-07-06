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/ Где смотреть матч Россия-Хорватия? Гид по барам Челябинска

Где смотреть матч Россия-Хорватия? Гид по барам Челябинска

В заведениях города почти не осталось свободных мест.
вчера в 20:11
  |  Спорт

Челябинцы атаковали бары и рестораны, где проводят трансляции футбольных матчей. Болеть за российскую сборную можно практически в каждом заведении, однако свободных мест уже почти не осталось. Многие, чтобы завлечь клиентов, предлагают бесплатные напитки и призы в случае, если российской сборной удастся одержать победу.

У нас в данный момент зал забит полностью, дополнительные стульчики, видимо, придётся подставлять. Порядка 90 человек уже записалось. Зал у нас небольшой, конечно, но придётся вместить, раз такое событие. В случае победы российской сборной, будут бесплатные пенные напитки. — рассказал директор компании «Лаборатория живого пива» Илья Ройтенберг.

Найти свободное место еще можно в заведениях сети «Мегаполис». Непосредственно в самом развлекательном комплексе уже забронированы все столы, однако, если связаться с администратором, получится выбрать другой бар или ресторан холдинга, где места еще остались.

Еще возможность есть забронировать везде, кроме «Мегаполиса». Цены — совершенно на любой вкус. Где-то есть депозиты, где-то депозита нет вообще, например, в баре «Meet Point». Любой гость сможет забронировать стол в зависимости от своих ожиданий. Можно оставить телефон, вам перезвонят и сориентируют. С самого начала турнира у нас есть акция: гость может заполнить бланк и попытаться угадать итоговый счет. — пояснил директор по маркетингу холдинга «Мегаполис» Илья Бараковских.

В заведении «Дабл Эль» на Кировке тоже сообщают о полной посадке. Там пообещали установить проектор и транслировать матч прямо на пешеходную улицу. Не осталось ни одного свободного места в баре «3,14» и ресторане «Дирижабль». Там, как и во многих заведениях, проанонсировавших трансляцию, места начали бронировать за несколько дней.

Управляющие заведений признаются: если ограничиться пенным и закусками, можно уложиться в тысячу рублей за вечер. Чтобы не уйти в минус, челябинцы активно делают спортивные ставки, причем именно на российскую сборную.

На выход в полуфинал больше ставок на наших 62 процента за коэффициент 2,4. За хорватов соответственно 38% за коэффициент 1,58. Считают, что чудо возможно. Почему бы и нет. Что, всё может быть как в Сочи, когда мы всех победили. Так же может быть и здесь. — пояснил главный аналитик букмекерской конторы Егор Митрушкин.

Футбольные фанаты, кроме того, раскупили все билеты на самолет до Сочи. Последний рейс из южноуральской столицы улетел сегодня, 6 июля.

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