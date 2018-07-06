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/ Челябинцы разобрали футбольные купюры до окончания акции

Челябинцы разобрали футбольные купюры до окончания акции

Еще один банк заявил о прекращении обмена монет на банкноты.
сегодня в 11:53
  |  Общество

Ажиотаж вокруг памятных купюр к Чемпионату мира достиг своего пика. Челябинцы пытаются добыть «футбольные сотни» во всех банках города. Желающих обменять монеты на банкноты пришлось даже выгонять из главного отделения «Челябинвестбанка» службе охраны. Деньги с футбольной символикой закончились раньше времени.

В отделении был скандал, люди требовали открыть обменники. Сами уходить не хотели, на подмогу сотрудники вызвали охрану с автоматами. Я решила поскорее уехать оттуда. Деньги поменять, к сожалению, не удалось. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Анастасия.

Ее слова подтверждает еще одна посетительница отделения на площади Революции.

Около 20 человек остались ни с чем, хотя провели там полдня. Если бы работало 3 кассы вместо одной, то все бы успели. Оставшиеся посетители написали жалобы. Кассир ровно в 18 часов сообщила, что купюры у нее закончились, хотя при людях же шло обсуждение, что они есть, но служащие банка хотят избавиться от толпы. — жалуется челябинка Александра.

В «Челябинвестбанке», в отличие от других учреждений, каждому желающему выдавали неограниченное количество купюр номиналом в 100 рублей. Поэтому деньги закончились очень быстро. Другие банки, предвидя такой ажиотаж, выдавали только по две-три купюры в руки.

Благодаря акции в оборот вошло внушительное количество монет.

Акция «Челябинвестбанка» по обмену монет на памятные банкноты чемпионата мира по футболу FIFA — 2018 завершилась. В ходе акции в банк было сдано около 1,7 миллионов штук монет на общую сумму около 3 миллионов рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре банка.

Еще один банк Челябинска осуществляет обмен монет на банкноты. В отделении «Альфа Банка» на улице Свободы действует эта услуга. Необходимо принести мелкие монеты, равные номиналу банкноты. В одни руки дается только 2 сторублевки.

Кроме того, монеты можно поменять на обычные купюры.

Акция длится до 8 июля.

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