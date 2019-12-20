Бадминтонист Владимир Иванов завоевал «золото» турнира в Италии

Он сделал это в паре со спортсменкой из Подмосковья.

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С 12 до 15 декабря в итальянском Милане проходил международный рейтинговый турнир по бадминтону. И сильнейшие российские спортсмены завоевали на этих соревнованиях одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

Единственное «золото» взяли челябинец Владимир Иванов и спортсменка из Подмосковья Екатерина Болотова. Они одержали в турнире семь побед — над соперниками из Германии, Дании, Шотландии, России и — в финале — Южной Кореи.

Владимир Иванов поделился своей радостью от чемпионства с корреспондентом медиахолдинга ОТВ, где рассказал, что ездил на этот турнир больше за практикой, чем за победой.

«Этот турнир сложился достаточно хорошо для нас, получили много игровой практики. Ездили именно за этим туда. В принципе, сделали свое дело, выполнили свою цель. И получили положительные эмоции от первого места. Первое место — всегда хорошо и приятно. Поставили жирную точку», — поделился Владимир Иванов, заслуженный мастер спорта России.

А в своем главном виде программы — мужском парном разряде — Владимир Иванов и Иван Созонов из Москвы неожиданно уступили в четвертьфинале москвичам Александру Зинченко и Никите Хакимову, кстати, воспитаннику челябинского бадминтона.

Сильнейшие российские игроки Иванов и Созонов сейчас находятся на 13 месте в олимпийском рейтинг-листе и претендуют на участие в Играх-2020, уже третьих в карьере. Также напомним, что ученик заслуженного тренера России Валерия Лебедева Владимир Иванов является чемпионом Европы и многократным чемпионом страны.