Бадминтонист Владимир Иванов после возвращения из Англии ушел на самоизоляцию

Об этом он рассказал в программе «Весь спорт» на ОТВ.

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С 11 по 15 марта в английском городе Бирмингем состоялся один из старейших бадминтонных турниров, в котором участвовал также и известный челябинский спортсмен Владимир Иванов. Вместе со своим напарником Иваном Созоновым.

Они смогли завоевать «бронзу» и на 99 процентов стать участниками грядущей летней Олимпиады и поехать туда фаворитами.

Только разбушевавшийся во всём мире коронавирус Covid-19 подпортил настроение всем спортсменам. После возвращения домой Владимир Иванов решил подстраховаться и направился прямиком на самоизоляцию к себе на дачу. Там он находится один, с ним связались корреспонденты медиахолдинга ОТВ по видеосвязи.

«Самочувствие отличное, никаких признаков болезни нет. Теперь жду Роспотребнадзор, эпидемиологов, чтобы взяли все анализы. Затем узнаю свои результаты», — поделился Владимир Иванов.

Он также отмечает, что во время самоизоляции у него есть время на тренировки, пробежки и даже чистку остатков снега во дворе.

О том, какая обстановка была в Англии, где выступал Владимир, что он думает о пандемии коронавируса и о будущем Олимпийских игр 2020 года, вы сможете узнать в субботу, 21 марта, в 21:10 на телеканале ОТВ в программе «Весь спорт».