Сидите дома! Выросло число регионов России с коронавирусом

Челябинскую область новая китайская инфекция пока обходит стороной.

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По последним данным, которые опубликовал Роспотребнадзор, коронавирус зарегистрировали уже в 23-х регионах России. За последние сутки выявили 52 новых случая. Все инфицированные — граждане нашей страны, которые в последние полмесяца наведывались за границу. Все они госпитализированы и изолированы в специальные боксы.

Для предотвращения распространения коронавируса проверили и всех тех, кто с зараженными контактировал.

«Сейчас проводится работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. По последним данным, в России зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 — у граждан России, 11 — у граждан иностранных государств», — сообщается в сводке Роспотребнадзора.

Россиянам советуют отказаться от поездок за границу, а также ограничить круг общения и придерживаться всех мер безопасности: носить маски, пользоваться дезинфекторами, чаще мыть руки, по возможности самоизолироваться и учиться или работать удаленно. Поездки по России тоже лучше отменить, так как количество регионов, в которых жители уже стали носителями инфекции с каждым днем растет все больше.

Всего в мире по состоянию на 20.03.2020 г. из доступных источников известно о 244 840 подтверждённых случаях. В 152 странах мира вне КНР зарегистрировано 163 540 случаев. Актуальную информацию о распространении инфекции в стране и в мире, а также о мерах безопасности и профилактики, вы можете прочитать на сайте стопкоронавирус.рф.



Список регионов России, в которых зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

1. Москва — 12 случаев

2. Московская область — 5 случаев

3. Свердловская область — 5 случаев

4. Тульская область — 3 случая

5. Красноярский край — 3 случая

6. Хабаровский край — 3 случая

7. Тамбовская область — 2 случая

8. Воронежская область — 2 случая

9. Краснодарский край — 2 случая

10. Кировская область — 2 случая

11. Ивановская область — 1 случай

12. Рязанская область — 1 случай

13. Мурманская область — 1 случай

14. Нижегородская область — 1 случай

15. Пермский край — 1 случай

16. Новосибирская область — 1 случай

17. Республика Саха (Якутия) — 1 случай

18. Оренбургская область — 1 случай

19. Ханты-Мансийский АО — 1 случай

20. Санкт-Петербург — 1 случай

21. Республика Чувашия — 1 случай

22. Саратовская область — 1 случай

23. Тверская область — 1 случай