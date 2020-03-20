По последним данным, которые опубликовал Роспотребнадзор, коронавирус зарегистрировали уже в 23-х регионах России. За последние сутки выявили 52 новых случая. Все инфицированные — граждане нашей страны, которые в последние полмесяца наведывались за границу. Все они госпитализированы и изолированы в специальные боксы.
Для предотвращения распространения коронавируса проверили и всех тех, кто с зараженными контактировал.
«Сейчас проводится работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. По последним данным, в России зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 — у граждан России, 11 — у граждан иностранных государств», — сообщается в сводке Роспотребнадзора.
Россиянам советуют отказаться от поездок за границу, а также ограничить круг общения и придерживаться всех мер безопасности: носить маски, пользоваться дезинфекторами, чаще мыть руки, по возможности самоизолироваться и учиться или работать удаленно. Поездки по России тоже лучше отменить, так как количество регионов, в которых жители уже стали носителями инфекции с каждым днем растет все больше.
Всего в мире по состоянию на 20.03.2020 г. из доступных источников известно о 244 840 подтверждённых случаях. В 152 странах мира вне КНР зарегистрировано 163 540 случаев. Актуальную информацию о распространении инфекции в стране и в мире, а также о мерах безопасности и профилактики, вы можете прочитать на сайте стопкоронавирус.рф.
Список регионов России, в которых зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.
1. Москва — 12 случаев
2. Московская область — 5 случаев
3. Свердловская область — 5 случаев
4. Тульская область — 3 случая
5. Красноярский край — 3 случая
6. Хабаровский край — 3 случая
7. Тамбовская область — 2 случая
8. Воронежская область — 2 случая
9. Краснодарский край — 2 случая
10. Кировская область — 2 случая
11. Ивановская область — 1 случай
12. Рязанская область — 1 случай
13. Мурманская область — 1 случай
14. Нижегородская область — 1 случай
15. Пермский край — 1 случай
16. Новосибирская область — 1 случай
17. Республика Саха (Якутия) — 1 случай
18. Оренбургская область — 1 случай
19. Ханты-Мансийский АО — 1 случай
20. Санкт-Петербург — 1 случай
21. Республика Чувашия — 1 случай
22. Саратовская область — 1 случай
23. Тверская область — 1 случай