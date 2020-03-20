В Челябинске ждут результатов тестов двух человек с подозрением на коронавирус

Анализы должны прийти из Новосибирска.

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Первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала, что в данный момент на Южном Урале ожидают результаты анализов на коронавирус Covid-19 два человека. Накануне, в ходе заседания оперативного штаба по заболеваемости и мерам профилактики, прозвучала информация о троих жителях Челябинской области, у которых подозревают инфицирование. Анализы одного из них оказались отрицательными.

«Анализы двоих человек мы отправили вчера вечером самолётом в Новосибирск. Их результаты мы ждём сегодня вечером или завтра с утра. Как только нам что-то станет известно, мы сразу об этом объявим», — рассказала Ирина Гехт.

При этом она уточнила, что всего в работе в настоящее время шесть анализов, которые вызывают вопросы. По данным Ирины Гехт, с начала работы по профилактике заражения этой инфекцией были госпитализированы с подозрением 73 человека, из них 47 уже выписаны.

Отметим, что все туристы, прибывшие из других стран, обязаны сообщить о себе на горячую линию Минздрава по номеру: 8-351-240-15-16. Абсолютно у всех прибывающих в Челябинск из-за границы возьмут анализы и поместят в 14-дневный карантин.